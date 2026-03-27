Marlene Willis continúa siendo un referente emocional para la familia ante la enfermedad que padece el actor

La situación actual de Bruce Willis a sus 71 años: el avance de su enfermedad, cómo afecta a sus hijas pequeñas y su fortuna

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El deterioro de la salud de Bruce Willis ha puesto rostro a una realidad que muchas familias viven en silencio. Desde que se hizo público su diagnóstico de afasia primero y posteriormente de demencia frontotemporal, su entorno más cercano ha ido compartiendo el impacto emocional y práctico que supone convivir con una enfermedad neurodegenerativa. Detrás de ese relato mediático hay una red de apoyo fundamental, en la que destaca la figura de Marlene Willis, madre del actor, quien a sus 90 años continúa siendo un sostén clave para los suyos.

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Lejos del foco, Marlene vive el proceso de su hijo con una discreción coherente con su carácter. Según declaraciones familiares, mantiene un contacto constante y ofrece apoyo emocional tanto a él como al resto del entorno. No es la primera vez que ejerce ese papel. A lo largo de su vida, ha sido una presencia estable, especialmente en momentos complejos de la trayectoria personal y profesional de Bruce Willis.

Nació en Alemania y emigró a EEUU tras la Segunda Guerra Mundial. Reconstruir una vida en otro país, formar una familia y sacar adelante a sus hijos en un contexto de adaptación cultural son pruebas más que suficientes de su capacidad para afrontar las situaciones más difíciles con pragmatismo.

Una madre implicada

Hoy su papel su papel no es el de cuidadora principal, responsabilidad que recae en la esposa de Bruce, Emma Heming Willis, y en su exmujer, Demi Moore, ambas muy presentes, pero sí el de referente emocional. Marlene continúa participando en la vida familiar de manera regular. Nietos y bisnietos mantienen el vínculo con ella, y su figura sigue siendo un punto de referencia generacional.

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Pero más allá del ámbito familiar, ha desarrollado durante más de 20 años una actividad constante como voluntaria en el Departamento de Policía de Los Ángeles, labor por la que acaba de recibir un homenaje del cuerpo de seguridad de la ciudad, según informa People.

Un referente para la Policía de Los Ángeles

Cada martes, miércoles y jueves acude a la comisaría del oeste de la ciudad para dedicar su tiempo a revisar informes policiales y redactar notas, una tarea meticulosa que exige precisión lingüística. “Quiero ayudar muchísimo, muchísimo. No tienen ni idea de cuánto”, decía la propia Marlene a NBC Los Ángeles.

"La señora Willis es una parte fundamental de Los Ángeles Oeste y también del Departamento de Policía de la ciudad (...) Ella es un icono aquí. Puede alegrarnos el día en los momentos más difíciles", ha asegurado Rich Gabaldon, comandante de la comisaría oeste en la que colabora Marlene.

Para celebrar su implicación, el departamento le ha entregado la Placa del Centro Legal, un reconocimiento simbólico que la equipara, en espíritu, a los propios agentes. "Si bien no puedo convertirla en policía, al menos puedo darle el mayor símbolo de lo que significa ser policía", aseveró Michael Moore, exjefe del Departamento.

A sus 90 años, Marlene Willis no solo forma parte de la historia de su hijo, sino que sigue contribuyendo de manera tangible al equilibrio de toda la familia y al de su comunidad, sirviendo como perfecto ejemplo de que el papel de un pilar no desaparece con la edad, se redefine.