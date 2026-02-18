La hija de Bruce Willis y Demi Moore se ha sincerado sobre su maternidad después de que asumieran que vive de la fortuna de sus padres

Rumer Willis, la primogénita de Bruce Willis y Demi Moore, se ha sincerado sobre la delicada situación económica que atraviesa. Una confesión que llega después de que compartiera un vídeo en las redes sociales donde mostraba parte de la rutina de ser "madre soltera".

La publicación desencadenó un sinfín de comentarios en los que muchos usuarios asumían que, por ser hija de dos estrellas de Hollywood, vivía cómodamente con el respaldo económico de su familia.

Ante las críticas, la actriz ha revelado cuál es su realidad: "Solo quería aclararlo, ya que parece que hay bastantes personas desinformadas y groseras en los comentarios de esta publicación. Trabajo en cuatro trabajos diferentes para mantener a mi hija. Soy la única proveedora para ella", ha comenzado.

Tal y como ha aseverado, "no vivo de un fondo fiduciario ni recibo dinero de mis padres", y la mayoría del tiempo "no tengo ayuda en sus cuidados". "Así que ¿por qué no hacen una pausa antes de juzgar y asumir?", ha espetado la hija mayor de los actores en una historia de Instagram.

Aunque no ha detallado públicamente cada empleo, los medios estadounidenses han manifestado que se centran en el mundo del entretenimiento -desde interpretación en cine y televisión, presentaciones o colaboraciones hasta otras actividades profesionales relacionadas con el sector artístico- para cubrir sus gastos.

Rumer es madre soltera de Louetta, conocida como Lou, que nació en abril de 2023 fruto de su relación con Derek Richard Thomas. Desde la separación de Thomas en 2024, Willis ha criado a su hija principalmente por su cuenta y, de acuerdo a su versión, se ha enfrentado a los desafíos económicos que esto conlleva.

Pese a que la fortuna de sus progenitores alcanza con creces los millones de dólares, Willis ha insistido en que esa ya no es su realidad económica.

En ese sentido, ha sentenciado: "Soy muy consciente de que tengo privilegios en mi vida que muchas personas no tienen, y no lo doy por sentado... Pero esta publicación en particular no trataba sobre privilegios ni comparaciones de circunstancias".

La enfermedad de Bruce Willis

Este no es el único problema que afronta Rumer. También la enfermedad que padece Bruce. Fue en 2023 cuando su familia anunció que le habían diagnosticado demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad neurodegenerativa que ha afectado gravemente su vida y la dinámica familiar. Aunque Bruce mantiene a su familia cerca, este proceso ha afectado de lleno a su entorno más cercano.

Ella ha revelado en varias ocasiones cuál es la situación del intérprete de 'Die Hard' y cómo han ido gestionándola. El año pasado, explicó que su progenitor estaba "bien teniendo en cuenta que padece demencia frontotemporal".

También indicó que, pese a todo se siente "tan feliz y agradecida" de poder seguir "abrazándolo". Y "tanto si él la reconoce como si no", consideró que Bruce "reconoce el amor" que ella siente a cambio.