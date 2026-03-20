Celia Molina 20 MAR 2026 - 13:24h.

Tanto su exmujer, como Demi Moore, como su hija en común, Rummer Willis, han publicado una foto del cumpleaños del actor

La situación actual de Bruce Willis a sus 71 años: el avance de su enfermedad, cómo afecta a sus hijas pequeñas y su fortuna

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En plena progresión de la demencia frontotemporal que sufre desde que se retiró del cine en el año 2022, Bruce Willis ha cumplido 71 años. Una vez más, su familia al completo se ha reunido en torno al actor quien, desde hace varios meses, vive en una vivienda medicalizada, cerca de la casa oficial de su mujer y sus hijas, donde recibe toda la atención y los cuidados que necesita.

Su actual mujer, Emma Heming Willis, ha contado en varios podcast cómo es el estado actual de salud del protagonista de 'Jungla de Cristal'. Al haber perdido éste la capacidad de expresarse de forma verbal, sus seres queridos han tenido que aprender nuevas formas de comunicarse con él, como levantar el dedo pulgar para indicar que todo está bien o evitar movimientos brucos que le puedan desorientar.

También evitan llevar ropa oscura en su presencia, para que no le parezca que las "personas están flotando a su alrededor", según explicó Emma en una entrevista que daba voz a los cuidadores de pacientes con demencia.

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"Todo lo que necesitamos es amor"

Aunque el cambio de su personalidad - antes era un hombre cálido y cariño que, de repente, se volvió más frío y distante - fue el síntoma que llamó primeramente la atención de su actual mujer, las fotos que su ex, Demi Moore, y su hija en común, Rumer Willis han publicado junto a su nieta, Louetta, demuestran que el actor sigue siendo un abuelo tierno y amoroso, que se emociona con los besos y abrazos que le da la pequeña.

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Con esta imagen tan bonita han querido felicitarle por su 71 cumpleaños, así como con emotivas dedicatorias en las que le han recordado en plena esencia: "Feliz cumpleaños, papá. Quería pensar en ti hoy. Bailando, siendo tú mismo con tu encanto innegable. Te quiero muchísimo", ha escrito su hija Rummer, junto a un vídeo de escenas teatrales de su padre y del trabajo que Bruce y Demi realizaron en la gran pantalla. "Lo único que necesitas es amor. Feliz cumpleaños, Bruce Willis", ha añadido Demi Moore, que últimamente ha estado en el ojo de la noticia por su extrema delgadez.

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Por último, Emma Heming ha aprovechado la cita para volver a hablar sobre la importancia de los cuidadores de personas con demencia: "Esta experiencia con la demencia frontotemporal (DFT) me ha abierto los ojos a la realidad que enfrentan tantas familias. Fue lo que me inspiró a crear el Fondo Emma y Bruce Willis para crear conciencia sobre la DFT. Si deseas honrar a Bruce hoy, considera apoyar el fondo u otra organización que trabaje en este ámbito, o simplemente contactar a un cuidador: un pequeño gesto de amabilidad que puede significar mucho", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una foto del actor.