Este jueves, 19 de marzo, el icónico actor alcanza un año más de vida enfrentándose a la demencia frontotemporal que padece

La última decisión de la mujer de Bruce Willis ante el avance de la demencia del actor: "Él estaría orgulloso"

Compartir







Este jueves, 19 de marzo, Bruce Willis cumple 71 años viviendo una realidad completamente distinta a la que marcó su vida durante más de cuatro décadas como una de las mayores estrellas del cine de acción.

El protagonista de 'Jungla de Cristal', que sorprendió al mundo en 'El sexto sentido' y que construyó una de las carreras más sólidas de Hollywood, ahora sopla las velas retirado de la vida pública debido a la enfermedad neurodegenerativa que ha cambiado completamente su día a día.

La demencia frontotemporal que padece no sólo ha terminado con su carrera. También ha ido borrando partes de su identidad mientras su familia intenta hacer todo lo posible por ralentizar el deterioro.

PUEDE INTERESARTE La familia de Bruce Willis donará el cerebro del actor tras su muerte para colaborar en la investigación de la demencia

Su enfermedad

Los primeros signos aparecieron mucho antes de que el público lo supiera. En 2022 ya empezó a sufrir problemas para memorizar diálogos. Algunos directores tuvieron que reducir sus frases o grabarlas con ayudas técnicas. En aquel momento, pocos imaginaban que aquello era el inicio de una enfermedad irreversible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En marzo de ese mismo actor, su familia anunció que el actor sufría afasia. El comunicado lo firmaban conjuntamente su esposa, Emma Heming Willis, su exmujer Demi Moore y sus hijas, una imagen de unidad familiar que sorprendió tanto como el diagnóstico.

Un año después llegaría la confirmación más dura: la enfermedad había evolucionado a demencia frontotemporal. Su última película fue 'Assassin', que se estrenó en marzo de 2023, siendo este el final de su trayectoria como actor.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde entonces, la enfermedad no sólo ha afectado su memoria. También ataca la personalidad, el lenguaje y la capacidad de interpretar la realidad.

Su situación actual

Uno de los detalles más impactantes que ha compartido Emma Heming es que Willis no es plenamente consciente de su deterioro. Tal y como ha revelado, su cerebro, afectado por la enfermedad, no puede procesar su propia situación.

"Lo bueno y lo malo de la enfermedad es esa... Bruce nunca se ha dado cuenta. Nunca ha unido los puntos y se ha dado cuenta de que padece esta enfermedad, y eso me alegra mucho. Me alegra mucho que no lo sepa", confesaba el pasado mes de enero en el pódcast' Conversations with Cam'.

Ahora, la vida del actor se desarrolla en una vivienda ajena a la que se encuentran su mujer y sus dos hijas menores, y adaptada a sus necesidades médicas. La última vez que se dejó ver públicamente fue en noviembre de 2025.

Sus hijas pequeñas

Pese a esta escena, aparentemente solitaria, Willis se encuentra en todo momento rodeado por su familia. Su exmujer, Demi Moore, se ha convertido en uno de sus apoyos clave. Sus hijas mayores, Rumer, Scout y Willis, también se han sincerado sobre la enfermedad de su padre y han hablado del duelo anticipado que supone perder poco a poco a alguien que sigue vivo.

Las dos hijas pequeñas que tuvo con Emma, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años, también han tenido que vivir de cerca el proceso.

"Creo que lo están haciendo bien, considerando todos los aspectos, pero es difícil. Están de luto, echan mucho de menos a su papá. Se está perdiendo momentos importantes, lo cual es duro para ellas, pero las niñas son resilientes, aunque antes odiaba oír eso porque la gente no entendía por lo que estábamos pasando. No sé si mis hijas alguna vez se recuperarán, pero están aprendiendo y yo también", aseveraba su esposa a 'Vogue Australia'.

Su fortuna

Uno de los aspectos menos conocidos de esta etapa es la voluntad de la familia de contribuir a la investigación científica. Heming ha hablado de la posibilidad de donar su cerebro a la ciencia cuando fallezca, con el objetivo de ayudar a comprender mejor la enfermedad.

A diferencia de muchos pacientes con enfermedades neurodegenerativas, Bruce Willis dispone de recursos económicos extraordinarios. Su fortuna, estimada en unos 250 millones de dólares, le ha permitido acceder a los mejores cuidados posibles.

Tal y como publicó 'Radar Online', en 2023 Willis actualizó su testamento, excluyendo así a Moore y "solo" dejando un millón de euros a cada una de las hijas que tiene con ella, lo que supondría un 1% de su patrimonio. Cuando fallezca, dejará casi toda su fortuna a su mujer actual, quien también ejerce como su cuidadora.