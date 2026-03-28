La estrategia de Brad Pitt cuando no tiene tiempo para ducharse: "Estoy sudando todo el día"
El actor estadounidense tiene soluciones para todo, también para evitar oler mal en los rodajes exigentes
Está considerado uno de los hombres más atractivos de Hollywood, no solo eso, sino que ha llevado ese título con orgullo prácticamente desde que comenzó su carrera. Esto no sería tan impresionante si no fuera porque hace más de 40 años que Brad Pitt comenzó en el mundo de la interpretación. A sus 62 años puede presumir de no tener nada que envidiar a su versión más joven, por lo menos en lo que se ve a simple vista.
Esto hace que muchas personas quieran conocer sus secretos, esos trucos que parecen funcionar a las mil maravillas y que invitan a pensar que el actor estadounidense, más que cuidarse, podría haber hecho un pacto con el diablo. La respuesta parece ser una alimentación saludable, ejercicio habitual y algunos cambios en su vida, buscando una mejora tanto física como mental.
Eso sí, querer saber más sobre sus costumbres, manías o tips puede convertirse en un arma de doble filo porque podemos descubrir algunas cosas que no nos gusten demasiado.
Esto no es algo sobre lo que el propio Brad haya hablado directamente, pero algunos de sus compañeros de trabajo han querido compartir este truco del actor para evitar oler de manera desagradable cuando el tiempo apremia.
Así lo hizo Eli Roth en 2009, compartiendo este práctico consejo con la revista People. "Comentó que cuando estás sudando y no tienes tiempo para ducharte, simplemente usas una toallita húmeda y te frotas debajo de las axilas. Él dijo: 'Tengo seis niños. Estoy sudando todo el día. No tengo tiempo para darme una ducha'".
A lo largo del tiempo, el olor corporal del actor ha sido un tema recurrente. Saber a qué huele parece ser una pregunta que quienes han trabajado con él han tenido que contestar en más de una ocasión y lo cierto es que el consenso general parece ser que huele muy bien, a limpio. Jennifer Lawrence comentó en 2014 que "huele increíble. No es nada que haya olido nunca. Al final le preguntamos qué colonia lleva y nos dice: 'No uso colonia, supongo que es solo mi olor'. Prefiero no creerle porque sería injusto para la humanidad".
Una preocupación en torno al olor del actor que parece haberse convertido en una pequeña leyenda que él no tiene intención de negar. Hay algunas pruebas que juegan en su contra, al fin y al cabo los rumores no surgen de la nada, pero son historias que forman parte de su pasado. De un pasado muy lejano, de hecho, porque aquellas que cuestionan la higiene del actor son de cuando empezaba su carrera.
"Brad fue uno de mis compañeros de cuarto por un breve período. Éramos tres viviendo en un apartamento de dos habitaciones en una zona realmente horrible de Los Ángeles. Brad no era tan malo como mi otro compañero de cuarto, que era un absoluto desastre", reveló Jason Priestley, conocido por su personaje en 'Sensación de vivir''.
Mientras esperaban su oportunidad para triunfar, sobrevivían a base de ramen, tabaco y cerveza barata. "Nos entreteníamos viendo quién aguantaba más tiempo sin ducharse ni afeitarse. Brad siempre ganaba. Ir a una audición implicaba asearse, lo que solía acabar con nuestra racha". Ha pasado mucho tiempo desde que eso sucedió y el propio Priestley confesaba tras revelar la curiosa anécdota que las cosas habían cambiado con los años. "Creo que ya no hace esas cosas, pero antes podía pasar mucho tiempo sin pasar por la ducha".
Ahora que ya no está en su casa esperando a que suene el teléfono para poder ir a la audición que le cambie la vida, Brad no parece tener excusa para no ducharse y el olor corporal es algo que le preocupa. Merece la pena señalar que el truco de las toallitas surgió como una manera de evitar oler mal durante el rodaje de Malditos Bastardos, donde coincidió con Roth.
El consejo de Brad nació con la intención de que su compañero no oliera tan fuerte. "Después de una escena, Brad se me acercó para un primer plano y me dijo: 'Dios mío, estás podrido'. Le dije: 'No tuve tiempo de ducharme'. Me dijo: 'Toallitas, tío, toallitas'", aclaró Roth sobre este tema.
La higiene del actor siempre ha sido motivo de controversia. Se comentó durante mucho tiempo que no se lavaba el pelo durante semanas porque no le veía el sentido a hacerlo. Esto nunca se confirmó, pero lo que sí que ha explicado Brad en conversación con Telva es que "nunca le había prestado demasiada atención al cuidado de mi piel, incluso me lavaba la cara con el gel de baño que tenía a mano para limpiarme el rostro. Y eso fue hasta que mi pareja de entonces, Gwyneth Paltrow, me inició en la importancia de la limpieza facial". Por lo que parece, el actor lleva muchos años lavándose la cara dos veces al día.