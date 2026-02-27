La expareja de actores comparte seis hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, y los mellizos Knox y Vivienne

Shiloh, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, consigue quitarse el apellido de su padre por la vía legal

El primogénito de Angelina Jolie y Brad Pitt, Maddox, ha sorprendido al mundo del cine y del espectáculo al aparecer en los créditos de la nueva película de su madre, 'Couture', sin llevar el apellido Pitt.

El joven de 24 años, que ha trabajado como asistente de dirección en el film, figura simplemente como Maddox Jolie, en lugar de aparecer como Maddox Jolie Pitt, dejando clara cuál es su postura tras la larga y tensa separación de sus padres.

Que su nombre aparezca de esta manera refleja una distancia que se ha venido gestando durante años en la dinámica familiar. No es la primera vez que lo hace, pero sí ha vuelto a llamar especialmente la atención.

Angelina Jolie y Brad Pitt comparten seis hijos: Maddox, adoptado por Jolie y Pitt; Pax Thien, 22 años; Zahara Marley, 21 años; Shiloh Nouvel, 19 años; siendo su primera hija biológica, así como las mellizas Knox Leon y Vivienne Marcheline, 17 años.

Desde la separación de los actores, prácticamente todos los hijos han mostrado, de una u otra forma, un alejamiento público del apellido de su padre, tanto en legal como en lo profesional.

Los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie que reniegan de su apellido paterno

La primera en dar el paso formal fue Shiloh, que el mismo día que cumplió 18 años en 2024 presentó documentos para eliminar Pitt de su nombre, quedando legalmente como Shiloh Nouvel Jolie. Así aparece en los registros de cambio de nombre en California, donde la joven radica. Es, hasta el momento, la única hija que se ha deshecho de su apellido por la vía legal.

Una fuente cercana al protagonista de 'F1' compartió con la revista 'People' por aquel entonces que el actor estaba "al tanto" y que estaba "molesto" porque Shiloh dejó de usar su apellido. "Los recordatorios de que perdió a sus hijos, por supuesto, no son fáciles para Brad. Ama a sus hijos y los extraña", aseveraba.

Zahara fue una de las primeras en presentarse públicamente sin Pitt. En 2023, durante su presentación en una ceremonia de su sororidad en la universidad, se identificó como Zahara Marley Jolie, sin llevar el apellido de su padre.

La menor del grupo, Vivienne, también se acreditó como Vivienne Jolie en el programa de la obra de Broadway 'The Outsiders' en 2024.

Tanto Pax como Knox también se han sumado a esta decisión en el ámbito social, aunque se desconoce si Pax también ha recurrido a la vía legal. Knox, al ser todavía menor de edad, podría hacerlo al alcanzar los 18 años.

Esto se desarrolla ocho años después de que Jolie y Pitt decidieran divorciarse y de que en 2021 la famosa actriz le demandara por presunto abuso infantil para conseguir la custodia de sus hijos. Jolie ha asegurado en varias ocasiones que su exmarido cometió diversos episodios de violencia familiar antes de su ruptura sentimental.