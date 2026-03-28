Uno de los acosadores de Billie Eilish habría fallecido tras ser arrollado por un tren en Nueva York el pasado miércoles 25 de marzo

El que fuese el acosador de Billie Eilish fue detenido en 2020 tras presentarse en la casa que la cantante tenía en Los Ángeles hasta en siete ocasiones

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Nueva YorkPrenell Rousseau, uno de los acosadores de Billie Eilish que fue detenido en 2020 por seguir y hostigar a la cantante, ha muerto tras ser atropellado por un tren en Long Island, Nueva York.

Según han informado varios medios estadounidenses como 'New York Post', el hombre de 30 años habría fallecido tras sufrir este accidente el pasado miércoles 25 de marzo.

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Billie Eilish y su acosador

El que fuese el acosador de Billie Eilish fue detenido en 2020 tras presentarse en la casa que la cantante tenía en Los Ángeles hasta en siete ocasiones. Según denunció la intérprete de 'Bad guy', el acoso de Prenell Rousseau a Billie Eilish se produjo a principios del mes de mayo en 2020.

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En la denuncia presentada por la cantante se recogía que el acosador se presentó en estas siete ocasiones en su domicilio, llamó al timbre, habló por el telefonillo del padre de la cantante y se llegó a colar en el jardín de la vivienda.

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"Mientras esperábamos seguridad, el señor Rousseau permaneció en nuestro porche, se sentó y comenzó a leer un libro mientras seguía manteniendo un monólogo periódico", denunciaba Billie Eilish en los documentos judiciales que presentó en su denuncia.

Además, la cantante recalcó en su denuncia la negativa de Prenell Rousseau a marcharse de la vivienda hasta que no conociese en persona a la propia Billie Eilish: "Mi padre le pidió repetidamente que se marchara, pero se negó".

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Tras ser detenido, el hombre fue condenado a una orden de alejamiento sobre la cantante. Seis años después de protagonizar estos episodios de acoso sobre Billie Eilish, Prendell Rousseau ha muerto tras ser arrollado por un tren en Long Island, Nueva York.

Otros acosadores de Billie Eilish

Este no ha sido el único susto que ha sufrido la cantante ganadora de varios Premios Grammy. En enero de 2023, la cantante volvía a pedir una orden de alejamiento contra otro acosador que había entrado en su casa en varias ocasiones, incluso con su familia en el interior.

Este acosador era identificado como Christopher Anderson, de 39 años. Al parecer, el hombre se habría presentado en numerosas ocasiones en casa de los padres de la cantante para intentar conocerla. El hombre aseguraba enamorado de ella y declaraba que necesitaba conocerla.

Al producirse este episodio, Patrick O'Connell, padre de la cantante, expresaba su preocupación y denunciaba al acosador de su hija.

En la demanda se recogía que Christopher Anderson habría causado a la cantante varios momentos de "ansiedad sustancial, miedo y angustia emocional" ya que habría temido por su seguridad y la de sus seres queridos.