Rocío Amaro 04 FEB 2026 - 11:12h.

El detenido utilizaba perfiles falsos en redes sociales y llamadas desde número oculto para intimidar a la víctima, a la que llegó a amenazar gravemente tras meses de acoso continuado

La investigación, desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, ha permitido identificar y detener al presunto autor tras varios meses de trabajo especializado

Compartir







SevillaDurante meses, una mujer de Coria del Río (Sevilla) ha vivido bajo la presión constante de recibir diariamente mensajes intimidatorios, llamadas desde número oculto a cualquier hora del día y de la madrugada, amenazas directas contra su integridad física o ver perfiles falsos que aparecían y desaparecían en las redes sociales. Ahora, la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de ese acoso continuado, tras una investigación desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

La víctima denunció los hechos en agosto del pasado año, después de comprobar que estaba recibiendo numerosos mensajes a través de una conocida red social procedentes de cuentas falsas. No eran mensajes aislados ni genéricos, sino que incluían proposiciones de carácter sexual y referencias a detalles concretos de su vida cotidiana y de su entorno más cercano, lo que incrementó su temor al percibir que la persona que estaba detrás de esas comunicaciones no solo la conocía, sino que parecía seguirla y vigilarla.

A esa presión digital se sumaron también llamadas telefónicas desde número oculto, que se producían en distintas franjas horarias, desde la mañana hasta la madrugada. En una de ellas, que la mujer atendió por error, una voz distorsionada la llamó por su nombre y profirió graves amenazas contra su integridad física. Ese episodio terminó de confirmar su sensación de peligro.

Convencida de que se trataba de alguien de su entorno y temiendo por su seguridad, decidió denunciar los hechos ante la Policía Nacional.

Creaba perfiles falsos en redes sociales que borraba de forma sistemática

Desde el primer momento, la investigación fue asumida por la UFAM de la Comisaría de Coria del Río, especializada en este tipo de delitos. Los agentes se encontraron con un escenario bastante complejo ya que el presunto autor utilizaba identidades falsas en redes sociales de forma sistemática, que posteriormente eliminaba para dificultar su rastreo y localización. Esta dinámica obligó a abrir diversas líneas de investigación paralelas y a emplear técnicas especializadas para poder reconstruir los movimientos digitales y vincularlos a una persona concreta.

El trabajo policial se prolongó durante varios meses, hasta que los investigadores lograron identificar plenamente al responsable de los hechos. El arresto se produjo el 27 de enero, culminando una investigación que ha permitido esclarecer el origen de los mensajes, las llamadas y las amenazas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El detenido está acusado de los delitos de acoso reiterado y amenazas graves, y ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

La importancia de denunciar estos casos

Fuentes policiales han subrayado la importancia de la denuncia en este tipo de casos, especialmente cuando el acoso se produce a través de canales digitales y mediante identidades falsas, lo que dificulta la identificación inmediata del autor y prolonga la situación de vulnerabilidad de la víctima. La intervención de unidades especializadas como la UFAM ha sido clave para reconstruir el patrón de conducta del presunto agresor y lograr su detención.

La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias judiciales mientras el detenido queda a disposición del juzgado, a la espera de que se determinen las medidas cautelares correspondientes.