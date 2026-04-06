Rocío Molina 06 ABR 2026 - 18:41h.

El exconcursante de 'Supervivientes' pide ayuda a sus seguidores tras ser víctima de un brutal robo en su casa

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Jaime Ferre, más conocido como Ferre tras su paso por 'Supervivientes', ha denunciado públicamente el grave asalto que ha sufrido en su vivienda de Lepe, mientras él se encontraba de vacaciones fuera en Marbella. El andaluz ha contado su impactante relato de cómo ha vivido este robo y ha mostrado imágenes de los destrozos ocasionados.

El ex de Cristina Gilabert ha explicado que descubrió todo a su regreso cuando se encontró a su gato fuera de casa desorientado y asustado y su ventanal totalmente destrozado. Tras avisar a la Guardia Civil, el joven ha contado que comprobó las consecuencias. Un botín sustraído de miles de euros en dinero y objetos y todo lo que rompieron a su paso.

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Tal como ha explicado el exconcursante de 'Supervivientes', los delincuentes - que las cámaras de su casa han captado que fueron tres y que estuvieron cerca de dos horas para intentar entrar en su domicilio- lograron hacerse con relojes de alto valor, joyas, iPhones y dinero en efectivo, dejando su casa de Pinar de Lepe completamente "desvalijada".

"Estaba en shock. Se me pone el corazón hasta temblando. Esto sucedió en la madrugada de viernes a sábado, de tres y media a cinco y media por las cámaras. Se llevaron una hora y media para acceder al domicilio. Esta situación es insostenible. Está todo corrompido", ha declarado facilitando imágenes de los tres individuos que captaron sus cámaras pidiendo ayuda por pequeña que sea para localizarlos.

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El exconcursante de 'Supervivientes' se ha abierto con sus seguidores para tratar de localizar a estos delincuentes y que no sigan robando en casas. "Máxima difusión. Hoy me ha pasado a mí y otro te puede pasar a ti. Yo esta noche no he dormido nada. Estoy intranquilo. Se han llevado muchas cosas y ya no es eso es el susto, la intranquilidad y el desastre que han hecho. Ha sido en Pinar de Lepe", ha advertido.

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El 'rey de Lepe', como se ha hecho siempre llamar, agradece que su gato está bien porque el desenlace de este robo podía haber sido fatal para su mascota. "Menos mal que no se fue a la carretera y que no le ha pasado nada", comenta, aunque él sigue sin poder quitarse el susto del cuerpo ni la sensación de no estar seguro ni en su propia casa.