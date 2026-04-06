Lorena Romera 06 ABR 2026 - 12:53h.

La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' inicia una etapa que marca un antes y un después en su relación

Tania Medina manda un precioso mensaje a Alejandro Nieto tras confesar sus problemas de salud mental

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Tania Medina y Alejandro Nieto han comunicado una feliz noticia. La pareja, que ha concursado en realities como 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', han utilizado Instagram para hacer partícipes a sus seguidores de este momento tan emocionante para ellos. Tras cinco años juntos, la de Las Palmas de Gran Canaria y el de Cádiz dan uno de los pasos más importantes de su relación, iniciando una etapa que marca un antes y un después en sus vidas.

En las últimas semanas, han ido dejando caer pistas un tanto enigmáticas. Pequeños adelantos de lo que se traían entre manos y con los que pretendían atraer la atención de sus seguidores. "Qué nervios y qué ganas", avanzaba la presentadora de 'El precio justo' a través de sus redes sociales. Ahora, junto al ganador de 'Supervivientes', con el que lleva más de cinco años de relación, ha anunciado esta feliz noticia: el nacimiento de Ramé.

Para la influencer, este proyecto no es algo que surge de manera improvisada, sino un concepto que la acompaña desde hace tiempo. Es más, lo lleva grabado en la piel. "Hay una historia muy especial para mí detrás del nombre. Lo tengo tatuado. Existe desde hace mucho sin yo saberlo", ha explicado en un vídeo en el que desengrana los detalles de su primer negocio.

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Según la canaria, la palabra define su propia evolución personal: "Yo era una persona un poco insegura y no confiaba mucho en lo que podía llegar a ser, pero ahí fue cuando me di cuenta de que podía enamorarme de ese caos". Bajo el lema de que "lo más bonito no es lo perfecto, sino lo real", la pareja de exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' define Ramé como ese equilibrio necesario.

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"Es sostenerte cuando todo fuera se está moviendo. Es calma, pero con fuerza", detalla la modelo, que busca que sus seguidores encuentren en esta marca una especia de refugio: "No es solo una marca, es la historia de todos. Quiero que se sientan libres e identificados, que puedan ser ellos mismos".

Aunque todavía mantienen cierto misterio sobre la naturaleza exacta del negocio, lo que sí han confirmado es la ubicación: estará ubicado en El Puerto de Santa María, en Cádiz, el lugar donde han fijado su residencia. Con la frase "¡comienza la aventura!", Tania Medina y Alejandro Nieto cierran este anuncio asegurando que es "el proyecto de sus vidas".

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Una feliz noticia que supone el inicio de su faceta como empresarios. Mientras sus seguidores esperan para conocer más detalles, la pareja adelanta que Ramé será "un lugar donde parar, escucharte, volver al presente y descubrir que dentro de tu propio caos también hay belleza".