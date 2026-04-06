Sheila Casas defiende a Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias al recordar su relación con Escassi

Rocío Molina 06 ABR 2026 - 14:28h.

La hermana de Mario Casas ha mostrado su apoyo a Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias tras las críticas que ella recibió con Escassi

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La reciente noticia del romance entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias les ha convertido en la pareja sorpresa del momento. Una historia de la que Sheila Casas ha aplaudido públicamente para desear sus mejores deseos, tal como están haciendo el resto de compañeros de profesión, y que ha defendido al recordar su relación con Álvaro Muñoz Escassi y las críticas que recibió en el pasado.

La exnovia del que fuera concursante de 'Supervivientes' ha enviado sus mejores deseos y ha reivindicado que "el amor no tiene edad, ni color, ni sexo" tras en su día pasar por el revuelo causado por la diferencia de edad entre ella y el jinete, que ahora están viviendo los dos actores -ella de 57 años y él de 35- y pareja sorpresa del momento.

Este idilio ha despertado en la hermana de Mario Casas ciertos recuerdos y el ver las críticas a la actriz le han hecho revivir el juicio público que ella misma sufrió durante su noviazgo con Álvaro Muñoz Escassi, aunque esta no le ha nombrado directamente.

"Me llama la atención que solo se critica a la mujer, pero tanto para cuando te llevan más años, cuando llevas más años no es él. ¿Por qué? Siempre es la mujer, en mi caso me pasó", ha dicho a los periodistas de Europa Press al señalar cómo a ella también se la puso bajo la lupa por los 14 años que la separaban del jinete. Una situación que ahora ve repetirse de forma inversa con la pareja de intérpretes y que el foco está de nuevo en la mujer.

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¿Sólo se critica, se dice lo de las mujeres? No lo entiendo. A día de hoy creo, además que es una sociedad machista, pero tampoco entiendo muy bien el machismo. Suele ser muchas veces nuestra visión hacia la mujer, somos nosotras mismas las que nos criticamos", ha sentenciado la creadora de contenido sobre la crítica de que el foco caiga siempre sobre la mujer y ha recalcado a modo de autocrítica que a veces esos juicios son alimentados por las propias mujeres.

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Sheila Casas ha aplaudido esta historia de amor y ha utilizado su experiencia personal para mandar un mensaje y poner sobre la mesa el debate de los prejuicios que se tienen y la costumbre de juzgar las relaciones poniendo a la mujer en el centro de la diana.