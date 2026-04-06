Natalia Sette 06 ABR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' se sincera sobre el problema que tiene derivado del postparto y cómo lo está tratando

Estela Grande habla su pérdida de peso tras dar a luz a sus hijos

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Estela Grande ha vuelto a abrirse con sus seguidores sobre el proceso de recuperación tras convertirse en madre. Después de sincerarse hace apenas unos días sobre los problemas derivados de la lactancia , la exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido compartir ahora otro aspecto importante de su posparto: su recuperación física y, en concreto, la diástasis abdominal.

A través de sus redes sociales, la influencer ha explicado con total naturalidad en qué punto se encuentra actualmente. “Ahora mismo tengo 3 cm y tengo aún bastante tripita”, ha contado, haciendo referencia a la separación de los músculos abdominales que muchas mujeres sufren tras el embarazo.

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A pesar de ello, Estela se muestra positiva y con ganas de avanzar en el proceso de recuperación tras haber dado a luz a sus pequeños . “Pero ya estamos en proceso de recuperarme al 100%, estoy motivadísima!!”, ha añadido con entusiasmo.

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La diástasis abdominal es una afección bastante común tras el embarazo. Se trata de la separación de los músculos rectos del abdomen, que normalmente están unidos en la línea media. Durante la gestación, el aumento del volumen abdominal provoca una gran presión sobre esta zona, lo que puede acabar debilitando la pared abdominal y separando estos músculos. Esto no solo afecta a nivel estético, sino también funcional, por lo que su recuperación es clave.

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Consciente de ello, Estela ha decidido ponerse en manos de profesionales para afrontar este proceso de la mejor manera posible. “Con la ayuda de mis entrenadoras voy a volar!!”, ha asegurado. De hecho, estas mismas profesionales ya la acompañaron durante el embarazo, lo que le aporta aún más confianza. “Ellas me entrenaron durante el embarazo y también lo harán en el postparto”, ha explicado.

La influencer está apostando por una recuperación progresiva y no agresiva, algo fundamental en este tipo de casos. Lejos de obsesionarse con volver rápidamente a su figura anterior, Estela parece estar centrada en hacerlo bien y respetando los tiempos de su cuerpo.

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Cómo tratar la diástasis abdominal

Uno de los aspectos más importantes a la hora de tratar la diástasis abdominal es hacerlo de forma progresiva y siempre con ayuda de profesionales. Los ejercicios hipopresivos y el trabajo del suelo pélvico suelen ser clave en este proceso, ya que ayudan a fortalecer la musculatura interna sin generar presión en la zona abdominal. Además, es fundamental evitar ejercicios tradicionales como los abdominales clásicos en las primeras fases, ya que podrían empeorar la separación.

También es recomendable acudir a fisioterapeutas especializados en suelo pélvico, quienes pueden valorar cada caso de forma individual y pautar el tratamiento adecuado. En algunos casos más severos, incluso puede ser necesario recurrir a tratamientos más específicos, pero lo habitual es que, con constancia, la diástasis mejore notablemente. Es por ello que Estela se ha puesto en mano de entrenadores personales para que le ayuden con su recuperación.