Natalia Sette 06 ABR 2026 - 12:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se defiende ante la oleada de comentarios negativos por someter a su perro a mucho estrés durante su ‘gender reveal’

Claudia Martínez comparte la primera ecografía del bebé que espera junto a Mario González

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Claudia Martínez ha vivido uno de los días más importantes de su vida tras descubrir el sexo de su primer bebé junto a Mario González en un emotivo ‘gender reveal’. Sin embargo, lo que debía ser un momento perfecto se ha visto empañado por las críticas que ha recibido tras compartir el vídeo de la revelación donde se ve la reacción de su perro Cody.

La exconcursante de ‘Sypervivientes’, que ha ido mostrando todo su embarazo desde el principio , organizó un ‘gender reveal’ rodeada de familiares y amigos. Un evento cuidado al detalle que terminó con una emocionante sorpresa: será una niña. Sin embargo, tras publicar el vídeo, muchos usuarios se han fijado en la reacción de su perro, Cody.

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En las imágenes se puede ver cómo, al abrir el armario y activarse los cañones de confeti, el animal se asusta, se revuelve en los brazos de Mario y sale corriendo. A raíz de esto, las redes se han llenado de comentarios negativos. “El pobre perro ha salido corriendo, asustadísimo”, ha escrito un usuario. “Pobre del perro se quedó aterrorizado, no veo la mínima gracia”, ha comentado otro. Algunos incluso han sido más duros: “Enhorabuena, acabáis de crear un trauma al perro”.

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Ante esta situación, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido pronunciarse con un comunicado. “No puedo dormir por todo lo que hemos vivido hoy y estoy viendo ahora los vídeos porque literalmente he ido en automático y estoy procesando”, ha comenzado diciendo.

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La influencer ha explicado que en ningún momento imaginaron que Cody pudiera reaccionar así. “Cody ha estado en la revelación porque lo queremos con TODO nuestro corazón y queríamos hacerle partícipe de este momento tan especial”, ha aclarado. Asegura que no fue consciente de lo ocurrido hasta visualizar el video una vez en casa.

“En ningún momento hemos pensado que pudiera asustarse de esa forma. Me ha partido el corazón porque lo que menos quiero es que lo pase mal”, ha confesado. Deja claro que su intención era justo la contraria, que el perrito, que para ella es un miembro más de la familia, estuviera con ellos en ese momento tan especial.

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Claudia explica también por qué no se dio cuenta en ese mismo momento que Cody se había asustado y es que ella solo podía mirar a Mario para ver su reacción. Ambos estaban convencidos de que el bebé era un niño y se quedaron en shock al descubrir la ropita rosada.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ asegura que su mascota estuvo todo el día rodeada de mucho amor, y que a pesar de ese fatídico momento, se lo pasó muy bien. “El bebé ha pasado un día increíble rodeado de mimos y diversión, quitando el susto que se ha llevado”, ha explicado.

La influencer ha sido contundente ante las críticas. “Realmente no debería ni explicar esto porque literal todas las personas que vienen a echarnos la bronca no nos siguen”, ha afirmado. Considera que la mayoría de personas que han comentado negativamente en el video no tienen ni idea del vínculo que tienen ella y Mario con el perrito. “No me da la gana que se diga que somos malas personas”, ha sentenciado. Con estas palabras, Claudia Martínez cierra una polémica inesperada en uno de los días más especiales de su vida.