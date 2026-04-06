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El momento de partir hacia la villa de 'La isla de las tentaciones 10' llega cargado de emociones, promesas y advertencias que cada pareja se da antes de enfrentarse a la prueba definitiva. En 'Rumbo a las tentaciones 2', disponible en Mediaset Infinity, podemos ver cómo ultiman los últimos preparativos antes de dar este importante paso.

Alex y Ainhoa sienten que “ya no hay marcha atrás”. La inseguridad de ella aumenta con los nervios: todo su cuerpo tiembla ante la incertidumbre de lo que está por venir. Le recuerda a Alex que debe portarse bien y tener presente que ella lo verá todo, marcando una advertencia clara sobre los límites de la relación.

Julia le da a Luis una foto de sus dos perritas: “Para que te acuerdes de lo que tenemos fuera”

Luis y Julia se preparan para irse con sentimientos encontrados. Julia se muestra nerviosa, “cagada”, pero confía en él y en que respetará los límites que ambos han marcado. Como recordatorio de lo que tienen y de lo que está en juego, Julia le regala a Luis una foto de sus dos perritas, un símbolo de su vida juntos y de lo que podría perder si no cuida la relación.

José le regala a Nerea unos peluches de pingüino: “Nos representan porque nos hemos elegido para toda la vida”

Para Nerea y José, la mezcla de nervios y ganas de enfrentarse a la experiencia es evidente. José quiere salir reforzados como pareja, y le regala dos pingüinos de peluche, uno rosa para recordarse de ella y otro gris para que ella piense en él: “Nos representan porque nos hemos elegido para toda la vida, como los pingüinos”, le explica. Sin embargo, las dudas también aparecen: José teme la presencia de algún tentador VIP, mientras que Nerea se siente alerta ante todas las tentadoras.

Mar se lleva a 'La isla de las tentaciones 10' un cuadro y una carta que le regaló Christian

Mar y Christian van con la convicción de hacerlo bien y salir juntos. Mar confía plenamente en él y en que ninguno de los dos cruzará límites. Su principal preocupación es no incomodar al resto de chicas debido a su timidez, mientras que Christian sabe que lo pasará mal al verla con un soltero. Mar se lleva un cuadro y una carta que le regaló Christian, símbolos de confianza y compromiso, con la esperanza de que ambos regresen juntos.

Leila: “Pásatelo bien y no te olvides de mí”

Leila y Atamán también se preparan entre nervios y promesas. Él espera poder confiar plenamente en ella durante la experiencia, y ella le pide que disfrute y que no se olvide de ella. Atamán le regala una camiseta suya y Leila le recuerda que debe cuidar lo que dice sobre ella.

Las parejas ya se dirigen a 'La isla de las tentaciones 10', llenas de nervios y emoción por comenzar la experiencia y conocer a las otras parejas con las que compartirán la villa, aunque muestran menos entusiasmo por conocer a los solteros.