Lorena Romera 06 ABR 2026 - 15:37h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla del momento que atraviesa, por el que ha estado ausente de las redes

Marta Peñate habla de su betaespera en su proceso para quedarse embarazada: "Nadie te prepara para eso"

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Marta Peñate ha lanzado un mensaje que ha dejado preocupados a sus seguidores. La colaboradora de televisión, habitual ahora de los debates de 'Supervivientes', ha reconocido que lleva algunos días ausente de sus redes sociales, algo nada habitual en ella. En esta publicación, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que no está bien, haciendo saltar las alarmas de los que la siguen.

La de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha compartido un storie en el que expresa cómo se siente tras unos días en los que ha estado más inactiva de lo normal. Ella, que suele compartir contenido a diario y de manera recurrente, ha sorprendido a sus seguidores pausando notablemente el ritmo de sus publicaciones en Instagram.

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Junto a una imagen en la que la vemos con el rostro serio, la que se diera a conocer en 'Gran Hermano' en 2015 -edición que ganó Sofía Suescun- le ha explicado a sus seguidores el motivo de este paréntesis en redes sociales. "Siento haber estado ausente", comienza disculpándose la colaboradora de los debates de 'Supervivientes', que es plenamente consciente de que sus seguidores se están dando cuenta de que algo está ocurriendo, aunque no saben qué.

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Y así seguirá siendo. Al menos, por un tiempo. Y es que la pareja de Tony Spina le ha pedido a su comunidad que tengan un poco de paciencia. "Ya os contaré porque llevo una semanita un tanto mal... dadme tiempo", ha señalado la televisiva. Un mensaje con el que ha dejado muy preocupados a sus incondicionales y que ha hecho saltar ciertas alarmas sobre el punto en el que podría encontrarse en su proceso de gestación.

Porque, recordemos, la propia Marta Peñate ha reconocido ya en varias ocasiones que, esta vez, no les haría partícipes en el momento de realizarse la transferencia embrionaria. ¿El motivo? Los dos abortos que ha sufrido y a los que ha tenido que hacer frente públicamente.

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Si bien ha seguido compartiendo momentos clave de su tratamiento -como cuando le diagnosticaron recientemente SAF, la enfermedad autoinmune que podría ser motivo de sus dos abortos-, sí que ha dejado claro que su paso por quirófano sería algo que, en esta ocasión, llevaría en privado.