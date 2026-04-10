Celia Molina 10 ABR 2026 - 15:25h.

El famoso youtuber, que se adentra en los barrios más peligrosos del mundo, publicó el vídeo que su guía le pidió que no publicara

Tras la salida de este vídeo sobre las favelas, su guía y su hija de seis años desaparecieron y siguen aún en paradero desconocido

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Zazza el italiano es un youtuber que se adentra con su cámara en los barrios más peligrosos del mundo. Su contenido se centra en recorridos y entrevistas en entornos urbanos asociados a distintas problemáticas sociales, como la pobreza, la exclusión social, la violencia o el consumo de drogas. Aunque siempre ha salido ileso de los mismos, en su última visita a Brasil, ha sido acusado de provocar la desaparición del guía que le acompañó por una de las favelas y de la hija de éste, de tan solo seis años de edad.

Según relata el diario 'El Mundo', después de grabar en tan controvertido lugar, donde ningún turista puede penetrar a no ser que lo haga de la mano de un guía que, previamente, haya sido aprobado por las bandas criminales, se reportó la desaparición de este hombre y, también, la de su hija pequeña. Ambos se mantienen aún en paradero desconocido.

Su contacto le pidió que no publicara lo que había grabado

Según contó el propio youtuber en una entrevista, su contacto le había pedido que no publicara, bajo ningún concepto, lo que había grabado en la favela, a pesar de que los mandatarios del lugar son quienes dicen siempre lo que se puede grabar y lo que no. Zazza, sin embargo, decidió publicar el contenido (aunque luego lo borró), donde se veían las caras del guía y de su hija, con el objetivo de "protegerlos"; algo que, al parecer, ha surtido el efecto contrario.

"Me dijo que si los publicaba, les mataban"

Así narró él mismo en la entrevista todo lo ocurrido, asegurando que era lo más surrealista que había vivido nunca en su carrera como youtuber: "Me pongo en contacto con este chico, era un rapero de la zona o algo así. Vamos a unos cuarenta kilómetros de Río de Janeiro, a una favela, devastada y fea. No había un turista ni a veinte kilómetros. Terminamos en un grupito con un traductor amigo suyo que hablaba inglés y portugués y me dijeron que podía grabar solo cuando ellos me lo dijeran. Vamos a un balcón y pregunté si podía grabar ahí, me dijeron que sí. Se veían los techos desde arriba y un balcón con una piscina que estaban construyendo, explicó.

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"Entonces, me dijeron que íbamos a hablar con el jefe y me quitaron la cámara y el micrófono. Apareció el jefe, que era un tipo bajito, me revisó el móvil y, al ver el vídeo de la piscina, debe ser que era de un conocido suyo o algo así, empezó a pegar a todas las personas que estaban a mi alrededor, pero para matarlas. A mi contacto le abrieron la cabeza", contó sobre lo que pasó en la favela.

"Después, me llama a mi contacto llorando porque le han dicho que yo estaba grabando en la zona de los murales y le vieron y que sabían que su hermana se llama Paca. Y que, si salían los vídeos, directamente los mataban", terminó su relato el youtuber. Por este motivo, sus fans le han criticado al conocer que, efectivamente, estas personas se encuentran en paradero desconocido, exigiéndole desde su cuenta, donde ha estado publicando otros vídeos en Jamaica con total normalidad, que explique su implicación en este asunto.