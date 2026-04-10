Celia Molina 10 ABR 2026 - 12:12h.

La popular influencer estadounidense ha dicho que "todo el mundo merece perdón" al describir la relación actual con su marido

Primera declaración pública de Emilie Kiser, la influencer cuyo hijo de tres años se ahogó: "Siempre me arrepentiré"

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El próximo 12 de mayo, hará un año de la trágica muerte de Trigg, el hijo de tres años de la popular influencer estadounidense Emilie Kiser. Según determinó la investigación policial, el niño se cayó a la piscina de su propio jardín mientras su padre, que era el único adulto que estaba en su casa en el momento del accidente, cuidaba de su hermano menor, un bebé que acababa de nacer. Los servicios de emergencia de la zona hallaron inconsciente a Trigg, que acabó muriendo en un hospital seis después.

Esta dura pérdida llenó de dolor a la influencer, que se encontraba comprando cuando Trigg se ahogó, por lo que decidió retirarse temporalmente de las redes sociales. En los días posteriores al fallecimiento de su hijo, el Departamento de Policía de Chandler recomendó que su marido, Brady, fuera acusado de un delito grave de clase 4 por maltrato infantil, citando pruebas en vídeo de que el niño había permanecido sin supervisión en el jardín trasero durante más de nueve minutos (y no tres, como había dicho él).

"Hemos hecho mucha terapia y de forma constante"

La Fiscalía del Condado de Maricopa anunció después que no se presentarían cargos, ya que "no había probabilidades de que se dictara una sentencia condenatoria" en su contra. Eludir la condena judicial no libró a este matrimonio, sin embargo, de sentirse absolutamente "responsables" (los dos) de la muerte del niño pues, en una declaración frente al Tribunal Superior de Arizona, la influencer declaró que "siempre se arrepentirá" de no haber estado en la casa en el momento del ahogamiento de su hijo.

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"Todo el mundo merece amor, empatía y perdón"

También declaró en las redes sociales, a su vuelta, que lamentaba profundamente no haber "puesto una valla protectora alrededor de la piscina", una medida que le habría salvado la vida a Trigg. Por ello, recomendó a todas las familias con hijos pequeños y piscinas particulares que la pusieran, con el fin de evitar otras tragedias como la que le había ocurrido a ella.

Con el fin de recuperarse psicológicamente para poder seguir criando a su bebé, Emilie retomó su trabajo en las redes sociales, donde, de nuevo, narra su vida personal y da consejos sobre moda y belleza. Y, en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, la influencer ha explicado cómo "perdonó" a su marido, al haber sido él quien estaba en la casa cuando Trigg se hundió en la piscina:

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"No te recuperas de la pérdida, aprendes a vivir con el dolor", respondió. "Mucha terapia y de forma constante. Además de darme cuenta de que todo el mundo merece amor, empatía y perdón. Y pasar de las opiniones de los demás, algo en lo que la terapia ayuda", concluyó. Anteriormente, ya había salido en su defensa cuando sus fans le preguntaron si no estaba "enfadada" con él: "Si acaso, su amor incondicional por él y por Trigg es algo que nos ha ayudado a unirnos más", sentenció.