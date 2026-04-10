El menor, de 11 años, fue trasladado en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde se confirmó su fallecimiento: su asesino ha sido detenido

Muere un niño de 11 años apuñalado en un centro cultural de Villanueva de la Cañada por un joven de 23 años que ya ha sido detenido

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MadridEl municipio madrileño de Villanueva de la Cañada permanece conmocionado y de luto por el atroz crimen perpetrado en un centro cultural de la localidad por un joven de 23 años que ayer, jueves 9 de abril, apuñaló mortalmente a un niño de 11. El menor, según las primeras pesquisas de la investigación, se encontraba en una clase de inglés cuando, al levantarse para ir a los baños, fue abordado allí por su agresor.

Tras asestarle distintas puñaladas, el asesino huyó, no siendo hasta horas después cuando la Guardia Civil lograría detenerlo.

El niño murió en el hospital por el apuñalamiento en el centro cultural de Villanueva de la Cañada

El suceso ocurrió concretamente en el centro cultural La Despernada del citado municipio madrileño, a aproximadamente las 19:45 horas del jueves, cuando los servicios de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid recibieron el aviso de lo ocurrido.

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Hasta el lugar, inmediatamente, se desplazaron distintos efectivos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), donde encontraron al menor en parada cardiorrespiratoria por heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la espalda.

En estado crítico, y tras ser estabilizado, los sanitarios activaron inmediatamente a un helicóptero que le trasladó al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde más tarde, desgraciadamente, se confirmaría el fallecimiento del menor, tal como confirmaba el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada en un comunicado lamentando el suceso y trasladando su “más profundo pésame a la familia”.

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“En estos momentos de enorme dolor, queremos hacerles llegar nuestra cercanía y compromiso para todo lo que necesiten. Así mismo, el Ayuntamiento expresa su absoluta consternación ante unos hechos tan graves. Desde el primer momento, se está colaborando estrechamente con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y garantizar que se adopten todas las medidas necesarias”, señalaba el consistorio en un comunicado en el que anunciaban un minuto de silencio convocado este viernes a las 12:00 horas, así como la suspensión de todos los actos programados en la agenda municipal. Además, se ha decretado un día de luto oficial en la localidad.

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El menor fue abordado por su agresor en los baños del centro cultural

El niño, de origen rumano, fue apuñalado por un joven latinoamericano de 23 años que, según fuentes del a investigación citadas por EFE, le abordó en los aseos cuando el menor, que estaba en una clase de inglés, se levantó para ir allí.

Después de asestarle varias puñaladas, el agresor se marchó de allí, siendo localizado horas después por los agentes de la Benemérita.

La presidenta de la Comunidad de Madrid lamenta el asesinato

Tras lo ocurrido, también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado lamentando el asesinato del menor, trasladando su “pésame a la familia” y trasladando ánimo y agradecimiento “a todo el gran equipo de SUMMA 112” por su despliegue y por “su incansable lucha por la vida”.