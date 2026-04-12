Elena González 12 ABR 2026 - 10:17h.

La noticia se ha dado a conocer en las redes sociales oficiales de la institución con una foto del progenitor de la reina acompañada de un pequeño y emotivo mensaje

John Donaldson era profesor de matemáticas en Tasmania y su hija pudo despedirse de él en su reciente viaje de Estado a Australia

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La Casa Real danesa ha comunicado el fallecimiento de John Dalgleish Donaldson, padre de la reina Mary, que ha muerto en Hobart, Tasmania, a los 84 años de edad.

La noticia se ha dado a conocer en las redes sociales oficiales de la institución danesa con una foto del progenitor de la reina acompañada de un pequeño y emotivo mensaje de la soberana.

"El padre de la reina está muerto. Con gran tristeza Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su padre, el profesor John Dalgleish Donaldson en Hobart, Tasmania", recoge el mensaje de Instagram de la Casa Real.

El post incluye también las palabras de Mary de Dinamarca en las que muestra su dolor tras perder a su progenitor con el que mantenía un vínculo muy fuerte: “Mi corazón está triste, y mis pensamientos son grises. Mi amado padre ha fallecido. Pero sé que cuando el dolor se asiente, los recuerdos iluminarán, y lo que seguirá siendo más fuerte es el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó.”

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La reina Mary le vio por última vez el pasado mes de marzo

La reina visitó por última vez a su padre en marzo en un viaje oficial. Juntos compartieron "momentos muy entrañables", reflejo de la gran sintonía que tenían entre ambos. Según expresó el comunicado oficial emitido por la Casa Real danesa, el padre de la monarca Mary "llevaba tiempo sufriendo los efectos de la edad".

John Donaldson era profesor de matemáticas aplicadas

John Donaldson fue profesor de matemáticas aplicadas y nació en el pueblo costero de Cockenzie y Port Seton, en Escocia, el día 5. Septiembre de 1941. La mayor parte de su vida la pasó en Hobart, lugar en el que ha fallecido.

Sobre su funeral se sabe que "la familia ha decidido celebrar un servicio conmemorativo privado en una fecha próxima", pero sin precisar más detalles.