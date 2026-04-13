Claudia Barraso 13 ABR 2026 - 19:43h.

El emotivo post de Melissa Mae Carlton a Abigail, su primera hija que falleció: "El primer peor día de nuestras vidas"

La desgracia se ceba con la influencer Melissa Mae Carlton: mueren dos de sus hijas con apenas un año de diferencia

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La influencer Melissa Mae Carlton ha pasado por los momentos más difíciles de su vida. En 2024 falleció su hija mayor, Abigail Carlton y casi un año después perdió a su segunda hija, Molly Carlton. La causa de la muerte de las dos niñas es una enfermedad cardíaca genética con la que nacieron.

Este lunes hace dos años que falleció su primera hija y la creadora de contenido ha publicado un reel en Instagram donde recopila algunos recuerdos de la pequeña que falleció inesperadamente de una sepsis a los nueve años.

Con un vídeo donde muestra las imágenes más tiernas de las hermanas riendo juntas, de vacaciones y junto a sus padres, ha dedicado unas emotivas palabras a sus hijas: “El 11 de abril de 2024 fue el primer peor día de nuestras vidas. Paso mucho de mi tiempo tratando de recordarte, mientras al mismo tiempo tratando de fingir que esto no es real”.

“Trato de recordar contar hacia atrás en lugar de hacia adelante. Nos estamos acercando a ti, no más lejos. Mi prima soñó con ella anoche corriendo, riendo y sonriendo. Creo que puedo verla haciendo precisamente eso”, ha escrito la influencer en el post.

La muerte de las dos hermanas

Aunque las causas de la muerte no fueron confirmadas, la primera hipótesis era que las hermanas padecían una enfermedad que afectaba al corazón desde que nacieron y que causó esa sepsis. Abigail falleció en abril de 2024 y su hermana pequeña en diciembre de 2025. Tanto Melissa como Tom siguen recuperándose del shock de perder a sus dos hijas en poco tiempo y con edades tan cortas.

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La publicación recibió cientos de comentarios y de 'me gustas' en apenas un par de días. Desde que su hija pequeña falleció, la influencer apenas ha publicado contenido que no sea de sus hijas. Tanto imágenes como vídeos que le recuerdan momentos bonitos que vivió junto a ellas hasta que enfermaron.