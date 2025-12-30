Celia Molina 30 DIC 2025 - 06:00h.

Este año ha estado marcado por la muerte de numerosos infuencers reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional

Muere el novio de la influencer Manuela Ochoa, tan solo cuatro días después de prometerse: "No sé cómo voy a vivir sin ti"

Quedan muy pocos días para que termine el 2025 y, aunque éste puede haber sido un año fructífero para muchos creadores de contenido, ha sido mortal para un gran número de influencers reconocidos. Durante estos últimos doce meses, la nube se ha vestido de luto en más de una ocasión, pues las tragedias han proliferado entre los jóvenes que se dedican a exponerse en la redes sociales en sus distintas variantes.

Aparatosos accidentes de moto, complicaciones letales en el parto, peligrosas cirugías, paros cardíacos o enfermedades como el cáncer son algunas de las causas por las que muchos influencers, nacionales e internacionales, han perdido la vida este año. Para honrarles, en Informativos Telecinco web hacemos un repaso de las pérdidas más relevantes, que tuvieron un gran impacto en Internet: desde el triste fallecimiento de Belén Domínguez o Juan Jyoza, ambos enfermos de cáncer, hasta la imprudencia de la jovencísima Karen Sofía Quiroz, por haber conducido su moto a pesar de haber "perdido sus gafas".

La devota Belén Domínguez

A finales del mes de abril, España entera lamentó la muerte de Belén Domínguez, la influencer de 31 años que, con su irrevocable fe en Dios y su buen humor, no sólo conquistó el corazón de sus más de 200.000 seguidores; también el de conocidos personajes como Alejandro Sanz, Alaska o María Pombo. Su actitud frente a la vida y la muerte hizo que, incluso el Papa Francisco, le enviara una carta en la que le mostraba su más profunda admiración y le daba las gracias por haber sido una inspiración para el cristianismo. Aunque luchó hasta el final, Belén padecía un cáncer intramedular de crecimiento rápido y muy agresivo, que no le permitió casarse con su adorado novio, Emilio, con quien se había prometido.

Los canadienses Stacey y Matthew

Tampoco pudieron continuar con su historia de amor los influencers canadienses Stacey Tourout y Matthew Yeomans, que dedicaban su vida a recorrer el mundo en un 4X4. Juntos habían convertido su Toyota Chinook en su pequeña casa con ruedas y, mientras lo documentaban todo en su canal de Youtube, se lanzaban a la aventura para poner a prueba las posibilidades del vehículo. Ambos encontraron la muerte en su último viaje por la rocosa Columbia Británica, cuando el coche cayó por un acantilado. Un amigo suyo iba en un vehículo similar justo detrás y, cuando vio el accidente, salió corriendo a pedir ayuda. Sin embargo, nada se puso hacer por salvar su vida.

El foodie Juan Jyoza

Juan Jyoza abrió su canal de Yourube con la intención de probar todo tipo de comidas (e informar sobre ellas). Sin embargo, al poco de iniciar este proyecto se enteró de que tenía cáncer de colon en estadio IV. Para "distraerse" de la enfermedad, continuó grabando sus divertidos vídeos; sin embargo, llegó un momento en el que la enfermedad alcanzó un punto irreversible. Cuando los médicos le dijeron que ya "no había nada que hacer" y que podría "morir en cuestión de días", decidió casarse en el hospital con su novia. Ni una semana después, falleció dejando un vídeo en el que invitaba a todo el mundo a disfrutar de la vida.

Prince Patel murió decapitado

Desgraciadamente, muchos de los influencers que han muerto a lo largo de los últimos años se vieron envueltos en aparatosos accidentes de tráfico. Pero el más espeluznante de ellos tuvo lugar hace bien poco (a principios de diciembre) cuando autoridades locales de la India informaron del terrible siniestro que había sufrido el influencer Prince Patel, conocido en las redes sociales como PKR Blogger. Con tal solo 18 años, perdió la vida tras chocar a gran velocidad cuando circulaba con su moto por un puente elevado, siendo decapitado por una de las barreras laterales de la vía. Evidentemente, el creador de contenido, que solía salir en las redes con su motocicleta, no llevaba puesto el casco reglamentario.

La imprudencia de Karen Sofía Quiroz

Otro grave accidente de moto provocó la muerte de la influencer colombiana Karen Sofía Quiroz, una creadora de contenido conocida en las redes con su afán por el motociclismo. Horas antes de su fallecimiento, la propia Karen Sofía le había comentado a sus seguidores que "había perdido sus gafas de ver" y que no sabía si acabaría "chocando con su moto", como así fue. Mientras circulaba por una carretera, sufrió una doble colisión: primero, su moto chocó con un vehículo y, después, contra un camión, acabando su cuerpo debajo de una de sus gigantescas ruedas.

La muerte en directo de Jean Pormanove

Uno de los casos que más ha removido las conciencias durante este 2025 fue el de la muerte del streamer francés Jean Pormanove, cuyo nombre real era Raphaël Graven. A los 41 años, este creador de contenido, que había iniciado su carrera en las redes sociales jugando al 'GTA' o al 'Fornite', murió mientras dormía durante una retransmisión en vivo en plataforma Kick, conocida por sus contenidos violentos. Pormanove llevaba días involucrado en un desafío llamado '10 Días y Noches de Tortura' con el que pretendía ganar una buena cantidad de dinero. Sin embargo, el reto le provocó la muerte, abriendo un debate en el país sobre los límites que deberían establecerse en la citada plataforma.

La trágica muerte del hijo de Emilie Kiser

Aunque no se trata de la muerte específica de un influencer, este caso tuvo tal repercusión mediática que debe ser recordado. En el mes de mayo, la vida de la creadora de contenido estadounidense Emilie Kiser se paró en seco cuando su hijo mayor, Trigg, de tan solo tres años de edad, murió ahogado tras caer en la piscina de su residencia familiar. Ella no se encontraba en la vivienda en el momento del accidente, sino que fue su marido, que estaba dentro de la casa cuidando de su otro hijo recién nacido, quien "perdió de vista" al pequeño. En una declaración posterior, Emilie reconoció que ambos habían cometido la imprudencia de no "cubrir la piscina trasera con una valla"; una medida de prevención que, probablemente, hubiera salvado la vida del niño.