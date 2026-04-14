La canción de Sabina que a Almodóvar no le gusta nada: "No me hizo ni puñetera gracia"

El cineasta manchego reconoce que "no se lleva bien" con la etiqueta 'chica Almodóvar'

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"Yo quiero ser una chica Almodovar / Como la Maura, como Victoria Abril / Un poco lista, un poquitín boba / Ir con Madonna en una limousine". Así comenzaba una de las canciones de Joaquín Sabina incluidas en su popular disco de 1992 'Física y química' (sí, el de 'Y nos dieron las diez'). Lo que nadie sabía hasta ahora es que 'Yo quiero ser una chica Almodóvar' no le hizo ninguna gracia al cineasta manchego, que por entonces acababa de estrenar 'Tacones lejanos' y ya era nuestro director más internacional.

Lo ha contado el propio Almodóvar en el pódcast 'La Pija y la Quinqui' al ser cuestionado por la etiqueta 'chica Almodóvar', que se les suele colgar a las actrices que trabajan con él. "No me llevo bien con este término. Ellas sí lo llevan bien", reconocía el el cineasta, que señalaba a Rossi de Palma como "la Almodóvar viviente", casi más representativa de su mundo que él mismo.

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Entonces la conversación derivó hacia la canción que le dedicó Sabina al universo almodovariano hace ahora 34 años, momento en el que el director habló del tema por primera vez. "A mí no me interesó nada. De hecho, no me gustó nada. Y él, de algún modo, se enteró, porque yo no dije ni una sola palabra ni le llamé para decirle: 'oye qué bien'. No hablamos de ello y además tampoco he visto demasiadas veces en mi vida a Sabina. Yo creo que él llevaba mal que yo no estuviera de acuerdo con esa canción", se sinceraba.

¿Homenaje o mala leche?

Almodóvar no se quedó ahí y entró a analizar, a su manera, la letra del tema, que contiene referencias a Miguel Bosé o Bibiana Fernández: "Ya estaba llamándole a Miguel Bosé maricón. Ese tipo cosas como en segundo término, un poquitín lista y un poquitín boba. Ya está hablando de tonta a Carmen Maura".

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Aunque muchos vieron en el tema un chispeante homenaje a la estética y colorido de la Movida madrileña, para el propio Almodóvar había un subtexto reprochable y satírico. "En esa letra había un poquito de mala leche debajo, aunque él diría que es crítica social, claro", aseguraba irónicamente. "A mí no me hizo ni puñetera gracia. Es la primera vez que lo digo así que esto es un scoop", finalizaba.

Carreras paralelas

Aunque hoy ideológicamente puedan estar más distanciados, hay que recordar que tanto Almodóvar como Sabina dieron sus primeros pasos artísticos y más o menos al mismo tiempo en La Mandrágora, un sótano mítico de la Transición en Madrid situado en la Cava Baja. El lugar es especialmente recordado por el disco en directo 'La Mandrágora', de Sabina, Javier Krahe y Alberto Pérez.

Además, ambos han compartido siempre una devoción casi religiosa por la legendaria cantante mexicana Chavela Vargas. Almodóvar fue quien la "resucitó" artísticamente en España, y en 'Amarga Navidad' su música vuelve a ocupar un espacio trascendental; mientras que Sabina le dedicó su popular 'Por el bulevar de los sueños rotos', además de cantar con ella a dúo 'Noche de bodas'.

Letra de 'Yo quiero ser una chica Almodóvar'

Yo quiero ser una chica Almodovar

Como la Maura, como Victoria Abril

Un poco lista, un poquitín boba

Ir con Madonna en una limousine

Yo quiero ser una chica Almodovar

Como Bibí, como Miguel Bosé

Pasar de todo y no pasar de moda

Bailar contigo el último cuplé

Y no parar de viajar del invierno al verano

De Madrid a New York, del abrazo al olvido

Dejarte entre tinieblas escuchando un ruido

De tacones lejanos

Encontrar la salida de este gris laberinto

Sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto

Tener en cada puerto un amante distinto

No gritar ¡que he echo yo, para merecer esto

Yo quiero ser una chica Almodovar

Como Pepi, como Luci como Bom

Venderle al Garbo mis secretos de alcoba

Ponerme luto por un matador

Yo quiero ser una chica Almodovar

Que a su chico le suplique ¡Atame!

No dar el alma sino a quien me la roba

Desayunar en Tifanis con él

Y no permitir que me coman el coco

Esas chungas movidas de Croatas y Serbios

Ir por la vida al borde de un ataque de nervios

Con faldas y a lo loco

Encontrar la salida de este gris laberinto

Sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto

Tener en cada puerto un amante distinto

No gritar ¡que he echo yo, para merecer esto!

Como patidifusa escribir mis memorias

Apuntarme a cualquier tipo de bombardeo

No tener otra fe que la piel

Ni más ley que la ley del deseo

Encontrar la salida de este gris laberinto

Sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto

Tener en cada puerto un amante distinto

No gritar ¡que he echo yo, para merecer esto!

Encontrar la salida de este gris laberinto

Sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto

Tener en cada puerto un amante distinto

No gritar ¡que he echo yo, para merecer esto!