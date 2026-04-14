Don Juan Carlos llega a Sanxenxo para disfrutar de nuevo de las regatas

El rey ha regresado a Sanxenxo, donde se hospedará en casa de su amigo y anfitrión, Pedro Campos

El rey emérito Juan Carlos I, premiado por su libro ‘Reconciliación’ en Francia: "Con la edad, puedo ser crítico con el pasado"

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Como ya avisó durante su última visita relámpago a Sevilla donde lo vimos disfrutar del regreso de Morante de la Puebla a los ruedos en La Maestranza, el rey Juan Carlos está de vuelta en España. Habiendo convertido ya en habituales sus visitas a nuestro país y con muchas ganas de poder fijar definitivamente su residencia aquí, don Juan Carlos ha aterrizado de nuevo en Vigo procedente de Vitoria para poder disfrutar de un fin de semana de regatas.

Tras verse obligado a suspender sus anteriores visitas a Galicia durante este año debido al estallido de la guerra en Oriente Medio, el Rey Emérito ha regresado a Sanxenxo donde una vez más se hospedará en el domicilio de su íntimo amigo y anfitrión en cada uno de sus viajes a España, Pedro Campos.

Esta nueva visita, se produce tan solo unos días después del reconocimiento que don Juan Carlos a recibido en París, el Premio Especial del Jurado en la 35º edición de la Journée du Livre Politique por el éxito de sus memorias 'Reconciliación'. En el país vecino, el Rey contó con el apoyo y compañía de sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, que estuvieron al lado de su padre en una cita tan especial para él.