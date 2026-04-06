Es habitual ver al exsoberano acompañado por su equipo de seguridad, cuyos miembros se han convertido en los últimos años en su núcleo duro

El rey emérito Juan Carlos I adelanta que volverá definitivamente a España "en cuanto pueda": así ha sido la ovación en su reaparición en la Maestranza de Sevilla

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La reaparición del rey emérito Juan Carlos en España este pasado domingo, 5 de abril, ha vuelto a situar al padre del rey Felipe en el foco mediático. Tras varios meses fuera del país, el exmonarca abandonó Abu Dhabi temporalmente para asistir a la tradicional corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla, una de las citas taurinas más importantes del calendario.

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Su presencia en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde fue recibido entre vítores y aplausos, no pasó desapercibida, y él mismo aseveró que volverá definitivamente "en cuanto pueda" al país en el que reinó durante casi cuatro décadas.

Pero más allá del interés habitual que genera cada uno de sus viajes a España, también cobraron protagonismo dos figuras discretas pero claves en su día a día.

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A su lado, como ya es habitual, se encontraban su jefe de seguridad, Vicente García‑Mochales, conocido como 'Mochi', y otro hombre más desconocido pero que cada vez despierta más interés mediático: el cabo primero Cabello.

Si 'Mochi' es desde hace años un rostro reconocible para los seguidores de la Casa Real, la figura de Cabello también genera varias preguntas. ¿Quiénes son realmente y por qué se ha convertido en dos personas de máxima confianza del emérito?

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'Mochi' y Cabello, los dos apoyos del rey Juan Carlos

Durante su estancia en Sevilla, las imágenes mostraron al exsoberano en todo momento acompañado por sus asistentes personales. Mochi y Cabello no solo forman parte de su dispositivo de seguridad, sino que actúan como apoyo en sus desplazamientos, especialmente debido a los problemas de movilidad que arrastra Juan Carlos I tras sus múltiples operaciones y su edad.

Desde hace años, ambos forman el núcleo duro del entorno personal del rey, incluso tras su marcha a Emiratos Árabes en 2020, cuando decidió fijar su residencia en Abu Dhabi tras abandonar España.

Y ahora, en Sevilla, ha vuelto a repetirse una escena ya habitual: el emérito apoyándose en sus asistentes, que coordinan su seguridad y le ayudan físicamente cuando es necesario. Un papel que, en esta ocasión, pareció recaer con mayor visibilidad sobre Cabello, lo que ha despertado una nueva curiosidad mediática sobre su identidad.

A diferencia de 'Mochi', quien lleva cerca de dos décadas a su lado y del que han trascendido más detalles sobre su vida, la información que se conoce sobre el cabo primero Cabello es escasa, en parte por la discreción inherente a su trabajo.

Lo que sí se sabe es que se trata de un militar con pasado en la Guardia Real, donde sirvió como infante de Marina en el Regimiento Mar Océano, y que después pasó a una situación de servicios especiales para dedicarse a la protección del rey emérito.

Fuentes cercanas al entorno del exmonarca manifestaron hace unos años a 'Vozpopuli' que es un profesional acostumbrado a misiones de máxima discreción, lo que explicaría la confianza que el rey ha depositado en él. Junto a 'Mochi', suelen rotarse para encargarse de las funciones de apoyo al emérito durante sus desplazamientos. Aunque es más común ver a García‑Mochales debido a su rango, Cabello también se ha convertido en un indispensable, sobre todo durante su vida en Emiratos Árabes.

En cuanto a sus funciones, se encarga de acompañar al rey en todos sus viajes internacionales, supervisar sus desplazamientos, garantizar su seguridad y prestarle apoyo físico debido a sus dificultades para caminar.

El citado medio declaró entonces, de acuerdo al entorno próximo del abuelo de la princesa Leonor, que sus ganancias mensuales eran cercanas a los 11.000 euros.

Por otro lado, 'Vanitatis' indicó en 2021 que, al igual que el resto de equipo de seguridad, no viven en casa del exmonarca, sino que lo hacen en una residencia que les facilita el Gobierno emiratí. Como el rey Juan Carlos I, todos ellos quieren volver a España.

Además de 'Mochi' y Cabello, el equipo lo completan otros dos escoltas que se turnan en sus labores cada 15 días, aproximadamente, y trabajan en pareja. A ellos se une la presencia de dos asistentes de cámara.