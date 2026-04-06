Juan Carlos I no había vuelto a España desde noviembre del año pasado

Los dos apoyos del rey Juan Carlos en su reaparición en España: todo sobre 'Mochi' y el cabo Cabello, escoltas del emérito

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El público de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla recibía la tarde de este domingo con una ovación al rey emérito Juan Carlos I, que asistía a la reaparición de Morante de la Puebla, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena. El rey emérito se sentó en el palco de la Real Maestranza de Caballería, de la que fue Hermano Mayor, junto al actual teniente, Marcelo Maestre de León.

Juan Carlos I no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía.

El mensaje del rey tras su baño de masas

Un viaje relámpago en el que, además de disfrutar de su familia y de su pasión por la tauromaquia, se ha dado un baño de masas y ha sido recibido entre vítores y aplausos por parte de los sevillanos, que al grito de '¡Viva el Rey!' le han pedido que regrese definitivamente a España después de casi 6 años residiendo en Abu Dabi.

También ha tenido tiempo -a pesar de lo breve de su visita- para reencontrarse con algunos de sus grandes amigos, como su biógrafa Laurence Debray, el armador de 'El Bribón' Pedro Campos (que ha viajado desde Sanxenxo para verle), el marqués de Murrieta Vicente Dalmau, o la mujer de Pedro Trapote, Begoña García Vaquero, que este lunes por la mañana han querido despedirle junto a la infanta Elena a las puertas del hotel en el que se ha alojado la única noche que ha pasado en Sevilla.

Sonriente y caminando con soltura con la ayuda de dos miembros de su equipo de seguridad, Don Juan Carlos ha atendido a las cámaras de Europa Press antes de subirse al coche que le llevaría al aeropuerto para coger su avión privado de regreso al Emirato Árabe, donde ha asegurado que se siente seguro a pesar del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán que ha provocado una escalada de la tensión en el Golfo Pérsico.

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Confesando que se lo ha pasado "fenomenal" en su regreso a Sevilla 10 años después aunque por lo exprés de su visita "no he tenido tiempo" de disfrutar de la ciudad porque "he venido a la corrida", el Rey Emérito ha prometido con una gran sonrisa que volverá "prontísimo", dejando claro que su intención es visitar más asiduamente nuestro país a partir de ahora.