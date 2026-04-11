La autobiografía del soberano fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock

Está previsto que Juan Carlos I acuda acompañado de sus hijas, Elena y Cristina de Borbón

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ParísEl rey emérito Juan Carlos I recibirá este sábado en París un premio por su libro 'Reconciliación', durante la Jornada del Libro Político que se celebrará en la Asamblea Nacional, informaron este martes los organizadores.

Juan Carlos I ofrece en su libro "una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica", manifestó en un comunicado la Lire la société (Leer la Sociedad), que organiza el premio Político del Año desde 1991 junto a la Asamblea Nacional francesa.

Una portavoz de esa asociación precisó a EFE que se trata de un premio especial del jurado del Libro Político de 2025, que desvelará el nombre del ganador en esa categoría el próximo sábado entre tres finalistas (‘La Citadelle’, de Jean-Michel Blanquer; ‘La saga des élections présidentielles’, de Gérard Courtois; y ‘Les normes à l’Assaut de la Démocratie’, de Jean-Denis Combrexelles).

Su libro combina memorias, testimonio y reflexión histórica

La autobiografía del soberano fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock (Planeta editó el libro en español), está escrita en colaboración con la escritora francovenezolana Laurence Debray, y ofrece un relato personal que combina memorias, testimonio y reflexión histórica sobre su trayectoria.

Juan Carlos I y Laurence Debray estarán presentes en la ceremonia del próximo sábado en París, según los organizadores.

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Esta es la tercera vez en tres décadas que un jurado de la Jornada del Premio Político concede un premio especial al margen del galardón, tras ‘Histoire intime de la Ve République’ (2022), de Franz-Olivier Giesbert, y ‘Seul l’espoir apaise la douleur’, de Simone Veil, una reedición que salió en 2023, precisó la portavoz.

Acudirá acompañado de sus hijas

Está previsto que Juan Carlos I que, según el programa, irá acompañado de sus hijas, Elena y Cristina de Borbón, pronuncie un discurso tras recibir el galardón en la ceremonia que tendrá lugar a partir del mediodía en la Asamblea Nacional y asista posteriormente a una comida en la cámara baja francesa, precisó a EFE una portavoz de Lire la société, al subrayar que los organizadores no han recibido "ningún comentario negativo por la presencia del rey" emérito en el acto.

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El jurado, presidido este año por la historiadora Annette Wieviorka, directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) y vicepresidenta del Consejo Superior de Archivos, ha querido reconocer con este premio especial una obra situada en la intersección entre el relato personal y la historia política contemporánea, según los organizadores del premio.

La citada portavoz de Lire la société incidió en que el jurado es "totalmente independiente" de la asociación y de la Asamblea Nacional, y que es «ecléctico», ya que está formado por una veintena de perfiles muy diversos, en su mayoría ensayistas, periodistas y editorialistas de medios de comunicación franceses.