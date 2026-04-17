El actor Ethan Jamieson ha sido detenido tras ser acusado de agredir con un arma de fuego con intención de matar

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Ethan Jamieson (27 años), actor de la saga Los juegos del hambre, fue detenido por presuntamente agredir a tres hombres con un arma de fuego "con intención de matar", según documentos judiciales a los que ha tenido acceso el medio estadounidense TMZ.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de marzo y el arresto se produjo el 8 de abril en Raleigh (Carolina del Norte). De acuerdo con la información de TMZ, el intérprete habría utilizado una pistola semiautomática de 9 mm contra tres hombres identificados en los documentos como E.F., J.M. y K.W.

Jamieson, conocido principalmente por su papel en Los juegos del hambre como el tributo masculino del Distrito 4, habría disparado en dirección a un vehículo en el que se encontraban las tres supuestas víctimas, según explicó el Departamento de Policía de Raleigh a la revista People.

Según ese mismo relato policial, los agentes recibieron una alerta a las 21:52 horas del 22 de marzo. A su llegada, encontraron a una de las víctimas, que aseguró que una persona que circulaba en una bicicleta eléctrica había disparado contra su vehículo mientras conducía, en el que también había dos personas más.

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"Durante el transcurso de la investigación, los detectives identificaron a Ethan Jamieson como el individuo que efectuó el disparo en dirección al vehículo de las víctimas", señaló la policía a People, que confirmó además que fue arrestado y acusado.

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El 9 de abril se le denegó la libertad bajo fianza y su próxima comparecencia judicial está prevista para el 30 de abril, en la audiencia de sentencia.

Este presunto delito se suma a otros problemas previos con la justicia. En marzo de 2025, Jamieson se resistió a la autoridad en Raleigh, un incidente por el que fue condenado el 26 de marzo, según People. Se trata de su segundo arresto en el último año y medio.