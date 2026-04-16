El pontífice visitará España del 6 al 12 de junio: será el día 6 el que coincida con el concierto Bad Bunny de Madrid

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El primer gran acto multitudinario del papa León XIV en España coincidirá en Madrid con una jornada de fuerte actividad musical ya que la gran vigilia de oración con jóvenes, prevista para el sábado 6 de junio en la Plaza de Lima, junto al Santiago Bernabéu, se celebrará el mismo día que un concierto de Bad Bunny en el Metropolitano, pero hay previstas más actuaciones.

Será una coincidencia poco habitual: dos citas de enorme convocatoria en puntos distintos de la capital dentro de la agenda del pontífice, que visitará España del 6 al 12 de junio.

El acto religioso se celebrará a las 20:00 horas en la en la Plaza de Lima y en las zonas aledañas, y previamente León XIV realizará un recorrido por el área saludando a los peregrinos desde el papamóvil.

A esa hora, a las ocho de la tarde también tiene previsto comenzar el concierto del artista puertorriqueño en el estadio Metropolitano, donde ya tiene varias fechas confirmadas: 30 y 31 de mayo, 2 y 3 de junio, y también 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

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También coincidirá con otros artistas

También, el domingo 7 de junio, el papa oficiará a las 9:30 horas en la plaza de Cibeles una misa por la festividad del Corpus Christi y tras su celebración presidirá una procesión eucarística por las zonas aledañas.

A ese mismo sábado se suma el concierto de Rigoberta Bandini, dentro del festival Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense, donde también actuará los días 4 y 5.

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Pero la oferta musical no termina ahí. El 6 de junio se celebrará además en Ifema el festival I Love Reggaeton, dedicado a los grandes éxitos del reguetón de los años 2000, con múltiples escenarios y más de treinta artistas en cartel.

La jornada será especialmente intensa para el público joven: el cantante estadounidense Conan Gray actuará además en el Palacio Vistalegre Arena, donde presentará por primera vez en Madrid las canciones de su álbum 'Wishbone'.