Claudia Barraso 17 ABR 2026 - 18:20h.

Cisco García ha conseguido dar sus primeros pasos, ayudado de un andador y una estructura colocada en sus piernas

Cisco García, tenista en silla de ruedas, consigue estar de pie y andar ante la sorpresa de sus hijos: "Nunca dejé de creer"

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Cisco García, el joven que se quedó en silla de ruedas tras sufrir una grave lesión medular practicando snowboard, ha vuelto a aparecer en sus redes sociales para demostrar que nada es imposible. A través de un post, ha sorprendido a todos sus fans publicando un vídeo donde sale caminando, ayudado del andador y de una estructura colocada en sus piernas que le permite dar sus primeros pasos.

Cisco siempre ha demostrado tener una fuerte voluntad de superación. Lo hace un su día a día, como tenista y abogado. Pero es gracias a su faceta como influencer lo que le ha permitido ir plasmando su increíble evolución. Tras sufrir el accidente, su pronóstico era muy grave. La lesión medular que le quedó le impidió volver a caminar. Pero para el deportista, aunque fue una noticia muy difícil de digerir, no fue un antes y un después, sino que se reinventó y se puso nuevos objetivos.

Uno de ellos es el que acaba de conseguir: dar de nuevo sus primeros pasos. Y este emocionante momento lo ha querido compartir con todos sus seguidores. “Haciendo mi rehabilitación por si llega la cura de la médula, que llegará. Tengo fe ciega”, decía en el vídeo donde aparece arrastrando el andador mientras mueve sus piernas para poder caminar. La publicación no tardó en recibir miles de comentarios.

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Los comentarios de apoyo recibidos

Todos sus seguidores reaccionaron a esta increíble evolución del deportista y le siguieron animando en comentarios. “¡Un ejemplo!”, añadía Xuso Jones. Junto a él, muchos otros compañeros, seres queridos y amigos de Cisco comentaron mensajes de felicidad y emoción al ver que lo volvía a hacer y conseguía otra meta más gracias a su positividad y, cómo él mismo explica, a su fe.

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Cisco sigue siendo un ejemplo de superación, no solo en redes sociales, también en el mundo del deporte. Junto a su mujer y sus hijos, graba vídeos donde aparece haciendo una vida completamente normal y disfrutando del tiempo en familia, haciendo ver que nada es imposible.