Claudia Barraso 16 ABR 2026 - 20:46h.

Julen Guerrero se refugia en sus dos hijos, Karla y Julen, tras el fallecimiento de su mujer a los 52 años

Muere a los 52 años Elsa Landabaso, mujer del exjugador Julen Guerrero

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Elsa Landabaso, la mujer del exjugador Julen Guerrero, ha fallecido a los 52 años según ha podido confirmar la Federación Vizcaína de Fútbol a través de un comunicado donde trasmitía el pésame al que fue futbolista en el Athletic Club De Bilbao.

La muerte de la mujer se produjo hace casi una semana, según adelantaron medios locales como ‘Deia’ o el ‘Diario Vasco’, pero no ha sido hasta ahora cuando han hecho pública la triste noticia. Llevaban 26 años de matrimonio en una ceremonia que también decidieron hacerla alejada del foco mediático. Tuvieron dos hijos: Karla Guerrero, de 25 años y Julen Jon Guerrero, de 22 y actual jugador del Getafe.

La familia se encuentra devastada tras el fallecimiento de la mujer. El exfutbolista se arropa ahora en sus hijos y en su carrera. Actualmente está trabajando como mánager general del Club Deportivo Estepona Fútbol Senior de la Segunda Federación. Tanto los dos jóvenes como su padre están llevando el luto con total privacidad, de hecho, no han publicado nada en sus redes sociales sobre el fallecimiento de Elsa.

Así fue su matrimonio y la vida de sus hijos

El matrimonio siempre ha querido mantenerse al margen de la vida pública pese a la fama del deportista. Julen fue un jugador muy reconocido en el país vasco y en todo el país. Sin embargo, su vida privada nunca ha sido comentada, ya que trataba de mantener a su familia fuera de su carrera profesional. Elsa y Julen se casaron en el año 2000. Fue una ceremonia de lo más privada a la que solo asistieron los familiares y seres queridos más cercanos a ellos.

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La vida de sus hijos también ha pasado muy desapercibida hasta que se ha conocido la muerte de Elsa. Julen, el hijo pequeño del matrimonio, ha seguido los pasos de su padre. Jugó en la cantera del Real Madrid y ahora es futbolista en el Getafe. Mientras que Karla es Ingeniera Industrial a sus 25 años.