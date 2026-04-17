La radical transformación física de Tom Cruise para su película con Iñárritu

Redacción Uppers 17 ABR 2026 - 10:43h.

El actor interpreta al magnate petrolero Digger Rockwell con cabello canoso y barriga prominente

Tom Cruise y su entrenamiento a los 63: “Tengo un gimnasio propio que llamo la cueva del dolor"

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Tom Cruise es conocido por implicarse al máximo en las escenas de acción de sus blockbusters, prescindiendo muchas veces de especialistas para sus acrobacias y saltos imposibles. Tanto ha destacado por su audacia física que casi hemos olvidado que hubo un tiempo en el que lo que más deseaba el protagonista de 'Nacido el 4 de julio' era ganar un Oscar. Lo intentó hasta la extenuación embarcándose en todo tipo de proyectos 'premiables' pero terminó arrojando la toalla y decantándose por el espectáculo puro y duro.

Ahora, a sus 63 años, podría volver a optar a la dorada estatuilla gracias a su trabajo en 'Digger', la nueva película de Alejandro González-Iñárritu cuyo estreno en cines está previsto para el 2 de octubre. En esta comedia negra se transforma radicalmente para encarnarse en el magnate petrolero Digger Rockwell, con cabello canoso y escaso, barriga prominente y un marcado acento sureño.

Su mayor desafío

"Me llevó 40 años poder ponerme en la piel de Digger Rockwell e interpretar sus múltiples capas", admitía el actor en la presentación las primera imágenes de la película durante el evento CinemaCon junto al director mexicano.

“Sabemos que no le da miedo nada: las acrobacias, los aviones, los saltos… pero para encarnar a este personaje hace falta otro tipo de intrepidez. Creo que este papel puede ser el más desafiante de su carrera, un auténtico acto al límite”, apuntaba Iñárritu.

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'Digger' cuenta cómo un magnate petrolero que adora los gatos lidia con el desastre ecológico que ha causado su empresa y que podría conducir a una guerra nuclear. "Es el tipo de película por la que quería hacer cine (...),salvaje, divertida, y no puedo esperar a que todos la vean", explicaba el protagonista de la franquicia 'Misión imposible', en lo que promete ser un asombroso cambio de registro.

Les Grossman, su otra transformación

Tampoco es la primera vez que Cruise se transforma físicamente para romper su imagen habitual de héroe de acción. En 'Tropic Thunder' (2008) interpretó a Les Grossman, un ejecutivo de estudio vulgar, calvo y con sobrepeso para el que utilizó prótesis faciales, un traje de cuerpo gordo y manos grandes. Fue el propio Cruise quien propuso hacer bailar a su personaje a ritmo de la canción "Low" de Flo Rida, escena que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la película.

Ahora vuelve a dar rienda suelta a sus dotes camaleónicas para una producción de 125 millones de dólares con la que el propio Iñárritu buscará volver a colocarse en la la carrera hacia el Oscar y conquistar la taquilla. “Es una comedia brutal y salvaje de proporciones catastróficas (...) Da miedo, es divertida y hermosa. Sé que la comedia no es lo que la gente espera de mí, ni de Tom, y hacer esta película fue aterrador para mí", explicaba el cineasta en el pasado Festival de Cannes.