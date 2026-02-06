Ethan Hawke, enfadado con Tom Cruise: “Ha cambiado por completo lo que se espera de los actores”

El actor de 'Bue Moon' reflexiona sobre el fenómeno de las escenas de riesgo sin dobles en el cine de acción

La apasionada teoría de Ethan Hawke sobre por qué no puedes tener un solo Beatle favorito

Ethan Hawke vive uno de los momentos más dulces de su carrera. A sus 55 años, con una nominación al Oscar por su papel en 'Blue Moon' y una trayectoria que alterna cine independiente y grandes producciones, ha alcanzado una madurez y libertad artística que le permite alzar la voz cuando lo considera oportuno y ser escuchado. Así lo hizo en el último Festival de Sundance, donde dejó entrever cierta frustración con el estado actual de Hollywood.

Mientras presentaba en el festival fundado por Robert Redford su nuevo drama, 'The Weight', Hawke aprovechó la atención mediática para poner el foco en el fenómeno de las escenas de riesgo extrema en el cine de acción. Según sus palabras, Tom Cruise “ha cambiado totalmente lo que se espera de los actores” y ha generado un ambiente en el que “todo el mundo de algún modo siente que es menos si usa un equipo de especialistas”, algo que, admite, le ha terminado enfadando con el paso de los años.

Sabido es que la estrella de 'Misión Imposible' acostumbra a protagonizar él mismo algunas de las escenas más arriesgadas de sus 'blockbusters' sin recurrir a dobles, toda una demostración de compromiso físico que Hawke puede admirar. Lo que no comparte es que esa actitud temeraria se convierta en el nuevo estándar de la industria.

En ese sentido, considera necesario marcar una línea entre el realismo narrativo el estereotipo del espectáculo sin freno. Precisamente alejarse de ese modelo es lo que más disfrutó de 'The Weight', donde "no hubo acrobacias ridículas", sino maniobras realistas que él y sus compañeros podían ejecutar sin convertirse en funambulistas de alto riesgo . "Es humano. No se trata de que las cosas exploten", subrayaba.

Un viejo debate en Hollywood

Las declaraciones de Hawke reabren un debate que no es nuevo. Hollywood siempre ha tenido discusiones sobre hasta qué punto una estrella debe ponerse en peligro en aras de la verosimilitud. Por ejemplo, Glenn Powell ha comentado que su propia voluntad de realizar escenas de riesgo, en proyectos como 'The Running Man', nace de un enfoque de compromiso hacia el público, inspirado en parte por cómo Cruise piensa el cine.

Si las audiencias saben que el actor está en verdadero peligro hay una conexión más intensa con la acción en pantalla. Al menos esa es la teoría. Sin embargo, otros intérpretes como Brad Pitt se han referido con humor a lo que implica compartir set con alguien conocido por ir tan lejos. Durante la promoción de 'F1: La película' bromeó con que solo volvería a trabajar con Cruise si eso no implicara colgarse de aviones o hacer saltos imposibles.

Su comentario sonaba jocoso, pero subrayaba una idea que comparte más gente en Hollywood. En ese sentido, las palabras de Hawke no son tanto un ataque personal contra Cruise como una reflexión sobre cómo la mitología que rodea a ciertos tipos de estrellas de acción puede influir en las expectativas del público y de la industria. Y una advertencia muy razonable: no toda historia tiene que llevar al límite a quienes la cuentan.