La actriz y el representante venezolano habrían decidido tomar caminos separados de forma discreta, sin comunicados ni grandes declaraciones

A lo largo de estos veinticinco años, la sevillana y Salazar han compartido etapas en distintos países

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Paz Vega y Orson Salazar han puesto fin a su matrimonio tras veinticinco años juntos y tres hijos en común, tal y como ha desvelado la revista Hola en exclusiva.

La actriz y el representante venezolano, que formaban una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, habrían decidido tomar caminos separados de forma discreta, sin comunicados ni grandes declaraciones, manteniendo la línea de prudencia con la que siempre han gestionado su vida privada.

Paz, una de las grandes protagonistas de los Premios Andalucía

En medio de este nuevo capítulo vital, los gestos públicos de ella empiezan a leerse con otros ojos. Paz fue una de las grandes protagonistas de los Premios Andalucía del pasado 28 de febrero, una cita muy importante para la región en la que apareció acompañada por su hija Ava y sin rastro de su marido, un detalle que entonces pasó casi inadvertido pero que ahora encaja dentro del contexto de distanciamiento. Madre e hija posaron juntas, cómplices y muy unidas, reforzando la imagen de familia cerrada en sí misma que la intérprete ha querido mostrar en estos meses.

A lo largo de estos veinticinco años, la sevillana y Salazar han compartido etapas en distintos países, proyectos profesionales conjuntos y una vida familiar muy marcada por la discreción, pese a la fama de ella y a su proyección internacional. Él se convirtió no solo en su compañero sentimental, sino también en un apoyo clave en la gestión de su carrera y en la crianza de sus tres hijos, construyendo un núcleo familiar que siempre se había percibido como sólido y alejado de los sobresaltos habituales del mundo del espectáculo.

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Ahora, la separación abre una nueva etapa en la vida de Paz Vega, que afronta este cambio centrada en su trabajo y en sus hijos, con apariciones públicas muy medidas y sin entrar a alimentar el ruido mediático.