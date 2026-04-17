Natalie Portman anuncia que espera su tercer hijo a los 44 años junto a Tanguy Destable y define el embarazo como un “milagro”

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La actriz Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años, fruto de su relación con el músico francés Tanguy Destable. La propia intérprete ha compartido la noticia en una entrevista a 'Harper's Bazaar', en la que ha mostrado su emoción y agradecimiento por esta nueva etapa.

La protagonista de 'Cisne negro' ha definido este embarazo como un auténtico “milagro”, subrayando lo consciente que es de lo que supone. “Estoy muy agradecida, sé que es un gran privilegio”, ha explicado, reconociendo también que no siempre es fácil para todas las mujeres vivir esta experiencia.

Una vida tranquila en París

Portman ha querido mostrar sensibilidad hacia quienes tienen dificultades para ser madres, recordando que en su entorno hay personas que han pasado por situaciones complicadas. Por ello, insiste en que vive este momento con profunda gratitud y respeto.

Además, ha señalado que la madurez le ha dado una nueva perspectiva: valora más el presente, tiene claro con quién quiere compartir su tiempo y disfruta cada etapa con mayor calma. Incluso ha dejado entrever que podría ser su último embarazo, lo que hace que lo viva con especial intensidad.

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La actriz ha sido vista recientemente paseando por París, donde reside actualmente. Según ha contado en el medio, en las imágenes se aprecia ya una ligera barriguita que trataba de disimular con ropa cómoda y holgada.

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Desde que comenzó su relación con Destable en 2025, la pareja ha mantenido un perfil discreto, aunque en sus primeras apariciones públicas ya dejaron ver su complicidad durante paseos por la capital francesa.

Nueva etapa tras su divorcio

Este embarazo llega después de su separación del coreógrafo Benjamin Millepied, con quien estuvo casada desde 2012 y con quien tiene dos hijos, Aleph y Amalia. La ruptura se produjo tras una polémica por una supuesta infidelidad y se formalizó en 2024.

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Ahora, Portman inicia una nueva etapa personal junto a Destable, músico de origen bretón que lleva años vinculado a la escena electrónica. Lejos de lo que podría esperarse, la actriz asegura encontrarse con más energía de la que imaginaba. Entre sus rutinas actuales destacan la natación y ejercicios de movimiento, que compagina con el cuidado de sus hijos.

Con este nuevo embarazo, Natalie Portman suma una nueva etapa a su vida personal, marcada por la estabilidad, la reflexión y una mirada más consciente sobre la maternidad.