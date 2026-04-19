Esta ha sido la primera visita que Juan Carlos I ha realizado a Galicia este año

El rey Juan Carlos presume de salud y de la inseparable compañía de la infanta Elena en Sanxenxo: "Divinamente, ya lo veis"

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SanxenxoJuan Carlos I ha abanado el municipio pontevedrés de Sanxenxo, tras pasar cinco días, salir a navegar y recibir la visita de su hija la infanta Elena. Así, el rey Felipe VI ha salido sobre las 18:00 horas de este domingo la casa de su amigo Pedro Campos, en Nanín, y ha puesto rumbo al aeropuerto de Peinador, en Vigo.

Esta ha sido la primera visita que Juan Carlos I ha realizado a Galicia este año, ya que el viaje de marzo tuvo que ser cancelado debido a la situación en Oriente Medio.

Juan Carlos I pone el broche a su visita en Sanxenxo

El rey emérito Juan Carlos ha sido testigo este sábado del dominio del 'Bribon' en la Ría de Pontevedra, donde ha seguido la competición a bordo de una embarcación auxiliar junto a la infanta Elena y a su anfitrión en Galicia, Pedro Campos. Visiblemente sonriente y apoyado en su bastón, Juan Carlos I se acercó a los medios a su llegada al Real Club Náutico para resaltar que se "encuentra divinamente".

Junto a él aparecía su hija, la infanta doña Elena, que se ha convertido en una presencia habitual a su lado siempre que el calendario y el clima permiten una nueva cita con las regatas en las Rías Baixas. Ambos entraban en el Club Náutico de Sanxenxo para disfrutar de una cena entre amigos, en un ambiente muy familiar.

Sanxenxo, un refugio habitual para Juan Carlos I

Tras varias horas en el interior, el rey emérito y la infanta abandonaban el Náutico entrada la noche, arropados por el equipo del club y por los amigos con los que han compartido mesa. A la salida, don Juan Carlos mantenía el gesto relajado.

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La estampa refuerza la imagen de Sanxenxo como refugio habitual del monarca en sus visitas a España, donde combina jornadas de vela con estos encuentros más íntimos en torno a la mesa, siempre con la infanta Elena muy pendiente de él.