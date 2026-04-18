Este ha sido el primer día que Juan Carlos I ha navegado desde que llegó a Galicia para asistir a las regatas

El rey emérito Juan Carlos I: "Con el Gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

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SanxenxoJuan Carlos I ha salido a navegar este sábado en el municipio pontevedrés de Sanxenxo, acompañado de su hija la infanta Elena, para seguir de cerca el primer día de regatas de la clase 6Metros.

Así, minutos después de las 11.30 horas, el padre de Felipe VI ha llegado al pantalán y ha 'bautizado' uno de los veleros participantes en la competición. Para ello, exjefe del Estado ha cogido una botella de champán y la ha arrojado por la embarcación.

El rey emérito, acompañado de la infanta Elena, da el pistoletazo de salida a su jornada en las regatas de Sanxenxo

A continuación, ha embarcado en la lancha semirrígida 'Cristina'. Con todo, Juan Carlos I y la tripulación del 'Bribón' han tenido que esperar dos horas para salir al campo de regatas, lo que ha provocado una gran expectación en el espigón. Este ha sido el primer día que Juan Carlos I ha navegado desde que llegó a Galicia el pasado martes.

Antes de comenzar esta nueva cita con la competición, con el trofeo Xacobeo en juego este fin de semana en aguas de la ría de Pontevedra, el emérito aprovechó también para reencontrarse con una de sus debilidades gastronómicas: el marisco gallego. En estos días ya se le ha visto comiendo y cenando en su marisquería de confianza, D'Berto, en O Grove, un local convertido en templo del producto del mar que el propio Don Juan Carlos suele visitar nada más pisar Galicia.

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Con ese telón de fondo, el rey emérito se prepara para una nueva jornada en el puerto deportivo de Sanxenxo, donde el ambiente se caldea a medida que se acercan las pruebas del fin de semana. A media mañana, las miradas se han concentrado en su llegada al muelle, esta vez acompañado por la infanta Elena, que vuelve a hacer hueco en su agenda para apoyar a su padre en uno de los planes que más les unen: las regatas. No es la primera vez que la primogénita del monarca viaja ex profeso a Galicia para arroparle; ya en escapadas anteriores se la ha visto saliendo de la casa de Pedro Campos junto a él, compartiendo coche rumbo al puerto y disfrutando juntos de las jornadas en el agua.

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Pese a las dificultades de movilidad que arrastra desde hace años, Juan Carlos mantiene intacto su empeño por seguir vinculado a la vela, un deporte que le ha acompañado durante décadas y que ahora se ha convertido también en excusa perfecta para estos reencuentros familiares en la ría de Pontevedra, con la infanta Elena como aliada imprescindible en esta nueva etapa.

Los planes del emérito en España

En las últimas semanas, Juan Carlos I ha protagonizado varios actos públicos en España y Francia. El pasado 5 de abril asistió, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, a la reaparición del torero Morante de la Puebla en la Maestranza de Sevilla, en la que fue su primera visita a España desde el pasado mes de noviembre.

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El día siguiente se desplazó a Cascais (Portugal) tras pernoctar en Sevilla y el sábado 11 recibió en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, tituladas 'Reconciliación', escritas junto a Laurence Debray, antes de regresar a España para acudir a Vitoria y, ahora, a Galicia.