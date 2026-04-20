Claudia Barraso 20 ABR 2026 - 19:44h.

Katy Perry ha lanzando su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi y ha generado muchas críticas en redes sociales por la broma publicada en Instagram

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Katy Perry ha protagonizado un curioso momento en Roma mientras aprovechaba el tiempo libre que tenía antes de su concierto privado en ‘La Nuvola’ para hacer turismo. Como mucha gente, fue a la Fontana di Trevi para hacer que se cumpla su deseo, pero en vez de tirar una moneda, decidió sumergir su tarjeta de crédito.

A través de su perfil de Instagram, la cantante ha publicado múltiples imágenes de su viaje a Italia, donde lució uno de sus más increíbles looks en los rincones más impresionantes de la ciudad. Sin embargo, en el momento de pedir el deseo en la Fontana di Trevi quiso hacerlo por todo lo alto. Para la ocasión, eligió un ‘outfit’ mucho más discreto, con una sudadera gris que llevaba capucha, gorra y unas gafas.

Este lugar es uno de los sitios de Roma donde más gente se concentra. Muchos usuarios han criticado en redes sociales que no se puede dar ni un solo paso y que incluso estaba demasiado saturada de turistas. Por eso es que la cantante decidió ocultar su identidad lo máximo posible, para evitar que las personas le reconociesen. Lo que más ha sorprendido a sus fans es que la estadounidense dejó durante unos minutos la tarjeta suelta en el agua, pero en cuanto vio que se comenzó a alejar se agachó rápidamente a recogerla.

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Algunos de los comentarios criticando a la cantante

Lejos de ser algo que solo fuese tomado con humor, muchas personas han criticado la forma de la cantante de meter su tarjeta de crédito en la fuente. Pero muchos otros han defendido que simplemente trataba de hacer una broma y que no estaba haciendo nada peligroso o que pusiese en riesgo ni la estructura ni a las demás personas que estaban junto a ella.

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“Siento que necesito poner algo en la Fontana di Trevi para tener buena suerte”, decía Katy Perry mientras miraba hacia arriba antes de meter su tarjeta. Esto puede ser una indirecta de la cantante a la polémica que le ha perseguido durante los últimos días: la agresión sexual a Ruby Rose. La actriz aseguró que la artista le había agredido sexualmente hace 20 años durante una fiesta en el local Spice Market. Aunque hasta ahora la estadounidense no se había pronunciado, este vídeo puede ser una posible respuesta.