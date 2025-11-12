Celia Molina 12 NOV 2025 - 13:21h.

La cantante dio su primer concierto propio en Madrid y, una vez más, se metió al púbico en el bolsillo con su cercanía

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación: la pareja celebra el cumpleaños de la cantante por las calles de París

Compartir







El pasado 11 de noviembre, Katy Perry aterrizó en el Movistar Arena de Madrid para dar el que ya ha sido su primer concierto propio en nuestra capital y el último de su gira europea. La cantante salió al escenario con una vestimenta futurista y se metió al público en el bolsillo al confesar que no sabe por qué "nunca había venido a la mejor ciudad del mundo: Madrid".

Como es propio de sus conciertos, donde, muchas veces, son los propios espectadores los que eligen las canciones que va a interpretar, esta artista estadounidense volvió a involucrar a sus fans en el show, subiéndoles con ella al escenario. Cuando Katy hace esto, puede pasar cualquier cosa: desde que la cantante se agache para atarle los cordones a una de sus más jovencitas seguidoras, hasta que obligue a otra de ellas a decir con orgullo que es "mexicana", en un país donde el ICE sigue persiguiendo a lo 'Landa' a los inmigrantes ilegales.

"Hola, hola, amamos a tu hijo"

Esta vez, la mejor anécdota de la noche la protagonizó un fan canario que se puso a su lado y que le pasó el teléfono a Katy para que allí, en directo, le hiciera una videollamada a su madre. El público se volvió loco de alegría con la idea y todos chillaron eufóricos cuando Perry se colocó en el visor del teléfono y éste empezó a dar el tono de llamada. "Estamos llamando a su madre, todo el mundo en silencio", dijo la cantante. La madre del fan descolgó y, de repente, se encontró ahí con el rostro de la estrella del pop.

PUEDE INTERESARTE El equipo de Katy Perry revela el dinero que ha ganado con su gira de conciertos tras recibir críticas: la cifra

"Hola, hola", empezó a decirle, dejando a la mujer completamente anonadada. "Recuerdas cuando tu hijo te dijo que tenía que conseguir subirse al escenario?", le dijo en inglés (luego se lo traduciría el chico). "Amamos a tu hijo, está lleno de magia y te amamos a ti también", terminó la artista, mostrando el teléfono a todo su público. También provocó la risa de todos los presentes cuándo preguntó "¿Qué es Chueca?", para saber exactamente por dónde salen sus fans en Madrid y cuando subió también al escenario a un fan británico que se mostraba feliz de vivir en España.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este concierto tuvo lugar muy pocos días de que Katy lanzara su último sencillo, 'Bandaids' (que significa tiritas) en la que parece lanzar una serie de indirectas a su exmarido, Orlando Bloom. Aunque, supuestamente, ambos habían terminado bien su relación (después de separarse, se fueron juntos de vacaciones con su hija), ella se habría desahogado ahora a través de esta canción, que habla del fin de una relación tóxica. Versos como "No fue lo que hiciste, fue lo que no hiciste. Estuviste ahí, pero no estabas. Me acostumbré a que siempre me fallaras. Ya no sirve que intentes mandarme flores", son algunas de las posibles referencias al actor de 'El señor de los anillos' que aparecen en este nuevo single de su disco '143'.