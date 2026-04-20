Lorena Romera 20 ABR 2026 - 09:00h.

La ex de Kiko Rivera actualiza sus redes sociales un año después de anunciar su embarazo y sorprende con su llamativo cambio físico

Así anunciaba Techi Cabrera que estaba embarazada de su segundo hijo

Compartir







Techi Cabrera ha reaparecido en redes sociales con un impactante cambio físico. La última vez que se supo algo de ella fue a mediados del año pasado, cuando anunciaba que estaba embarazada de su segundo hijo (ya es madre de Enzo, de 13 años). En ese momento parecía que la ex de Kiko Rivera recuperaba su faceta más mediática a través de su perfil de Instagram, donde adoptaba un rol mucho más activo.

A finales del año 2022, la que fuera concursante de 'GH VIP' compartía públicamente que tenía trastorno bipolar. Un desgarrador testimonio que volvía a colocarla en el centro de todas las miradas después de algún tiempo sin saberse nada de ella. La televisiva reconocía que lo estaba "pasando mal", pero que se consideraba una persona fuerte y que estaba "luchando cada día" para salir adelante.

Poco después, en agosto de 2023, la joven compartía en sus redes una imagen en la que la veíamos muy cambiada físicamente. Después de haber hecho público su diagnóstico, fueron muchos los que recibieron este nuevo regreso a las redes con mensajes de apoyo y comentarios de cariño. Pero Techi Cabrera dejó de actualizar sus redes sociales poco después.

Concretamente, hasta abril de 2025. En ese momento, la que fuera pareja de Kiko Rivera volvía a bajar de peso y su imagen se asemejaba mucho a la que recordábamos de su época televisiva. Lo que nadie esperaba era el anuncio que compartía con sus seguidores: estaba embarazada de su segundo hijo. Un anuncio muy especial que hacía junto a su pareja, con quien en ese momento posaba felizmente enamorada y presumía de incipiente barriguita.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque en esos meses sí que estuvo más presente en el entorno online, Techi Cabrera volvió a desaparecer… hasta ahora. La que fuera también novia de Alberto Isla -con quien se casó en 2014 y se separó a los 21 días- ha reaparecido un año después de ese inesperado anuncio. Una reaparición pública en la que la joven vuelve a sorprender con un llamativo cambio de imagen. Esta vez, rubia y un con un tatuaje en el escote (aunque no se descarta que se trate de una fotografía creada con inteligencia artificial).

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un post al que no acompaña ninguna descripción, por lo que no da pistas de en qué momento de su vida se encuentra. Eso sí, en su biografía de Instagram Techi Cabrera se presenta como "mamá de Enzo" y se describe a sí misma con una sola palabra: "coraje".