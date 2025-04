La exconcursante de 'GH VIP' lleva años desaparecida, luchando contra su trastorno bipolar

La exnovia de Kiko Rivera se ha sincerado sobre su enfermedad y su cambio físico: "Cogí 20 kilos"

Techi Cabrera reaparece para anunciar que está embarazada de su segundo hijo

Techi Cabrera ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que explica cómo ha estado en estos años en los que ha estado desaparecida del plano mediático. Después de contar que está embarazada de su segundo hijo - el primero con su pareja actual- la exconcursante de 'GH VIP', exnovia de Kiko Rivera y exmujer de Alberto Isla, se ha sincerado sobre cómo ha estado llevando su trastorno bipolar.

"Después de tanto tiempo, he vuelto a las redes sociales", comienza diciendo en este vídeo en el que la escuchamos hablando por primera vez después de tanto tiempo alejada de los medios de comunicación, pero también del entorno online. Y es que la joven de 39 años no estaba actualizando su perfil de Instagram y la última vez que la habíamos visto había sido en agosto de 2023, cuando se la había visto físicamente muy cambiada, habiendo experimentado un notable aumento de peso.

Un cambio físico del que también ha hablado en esta reaparición. "Nada, chicos, contaros un poco, porque he estado muy desaparecida durante estos años", reconoce la que fuera concursante de 'GH VIP' en su sexta edición, la que ganó Miriam Saavedra. "He tenido muchos problemas, sobre todo con mi trastorno bipolar", expresa la que fuera pareja de Kiko Rivera. "Cogí 20 kilos. Me puse como... vamos. Y nada, ahora ya estoy bajando el peso", comenta en el vídeo la que fuera mujer de Alberto Isla - se casaron en 2014 y se separaron 21 días después-.

He tenido muchos problemas

"Deporte no estoy haciendo, la verdad, pero estoy bajando el peso como puedo", señala la televisiva, que también mantuvo un romance con Omar Montes. "Tengo una discapacidad del 65% de por vida, tengo que estar medicada y he tenido varios ingresos. No es que tenga cambios de humor, es que tengo depresión, soy maníaca, escucho voces... Se pasa muy mal", contaba en su momento la madrileña, explicando cómo era su enfermedad.