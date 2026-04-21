Denise Richards, “devastada” y “sin parar de llorar” tras la muerte de su ex, Patrick Muldoon

Richards mantuvo una relación sentimental con el actor durante casi cinco años a finales de los 90, pero se conocían desde que era adolescente

Muere Patrick Muldoon, el popular actor de 'Melrose Place' y 'Salvados por la campana', a los 57 años

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El actor Patrick Muldoon, conocido por interpretar a Richard Hart en la serie ‘Melrose Place’, ha fallecido a los 57 años. Su muerte ha dejado un vacío en los fans de la serie y ha afectado de lleno a aquellas personas que lo conocían muy bien, como la actriz Denise Richards, de quien fue pareja.

Richards mantuvo una relación sentimental con el actor durante casi cinco años a finales de los 90, pero se conocían desde que era adolescente. La actriz se ha mostrado “desconsolada” tras conocer la noticia, según relata ‘Daily Mail’.

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“Está destrozada. Muy, muy triste”, declaró una fuente cercana a la actriz al medio. “Incluso diría que está inconsolable. No para de llorar”. Richards, de 55 años, conoció a Muldoon cuando ella tenía 19 años y él 21 en una clase de actuación. Mantuvieron una estrecha amistad hasta su muerte.

“Patrick es el ex con el que ella tuvo la mejor relación”

“Patrick es el ex con el que ella tuvo la mejor relación”, añadió la citada fuente. “Había muchísimo respeto mutuo”. “Su relación era tan cordial que eran mejores amigos que amantes y se mantuvieron en contacto constante. Ella era su mayor apoyo, y él el de ella”, continúa.

Ambos protagonizaron obras como ‘Starship Trooers’ en 1997. “Ninguno de los dos provenimos de familias del mundo del espectáculo y nuestras familias se fueron conociendo con el paso de los años y se apoyaron mutuamente para afrontar las situaciones difíciles por las que todos pasamos”, señaló.

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Muldoon falleció el pasado domingo tras un ataque al corazón. Una muerte totalmente inesperada, ya que el actor acababa de compartir en sus redes sociales lo feliz que estaba por participar como productor en su nuevo proyecto. "Estoy muy emocionado por formar parte de este increíble proyecto, Kockroach, dirigido por Matt Ross y protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz y Alec Baldwin. Se está rodando ahora en Australia", escribió.