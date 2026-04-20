Cher se entera a sus 79 años, y por sorpresa, de que tiene una nieta adolescente: todos los detalles

Celia Molina 20 ABR 2026 - 15:54h.

La cantante se enteró, a través de una llamada telefónica, que su hijo Elijah tuvo una hija secreta con la modelo Kaity Edwards

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Según el diario 'The Mirror', la cantante Cher ha descubierto que tiene una nieta adolescente de la que, hasta hace muy poco, desconocía su existencia. La prensa estadounidense ha revelado recientemente que la cantante confirmó, a través de una llamada telefónica, que su hijo, el polémico Elijah Blue Allman, es padre de una niña de 15 años, fruto de una breve relación que mantuvo con la exmodelo Kayti Edwards.

Fue precisamente ella quien ha afirmado que su hija, Ever, es también hija de Elijah. Kayti, que vive en Joshua Tree, California, dijo que ella y Cher hablaron por teléfono el año pasado y que la cantante se quedó "sin palabras" ante la impactante noticia de que tenía una nieta adolescente. En una entrevista al diario 'The Sun on Sunday', Kayti contó que la autora de 'Strong Enough' se puso en contacto con ella para preguntarle si era cierto, después de que empezaran a circular rumores entre la familia.

Kayti le dijo entonces: "Tuve que confesarlo. Me dijo que Elijah le había comentado algo al respecto allá por 2021, pero que no sabía si se trataba solo de un rumor sin fundamento. Cuando se enteró de la noticia, se quedó sin palabras", ha declarado la exmodelo que, en el pasado, también fue la novia del fallecido Matthew Perry.

Según su testimonio, Cher le contestó que "por fin era abuela". Edwards fue amiga de su hijo Elijah durante años y, según se dice, los dos mantuvieron una breve relación sentimental en 2010. Ella contó que pasaron "una noche juntos", lo que dio lugar a un embarazo, pero Elijah "supo desde el primer día" que no quería ser padre. Por eso, "se pasaba por allí cada dos años", pero solo para saludar y sin ninguna intención de participar en la crianza.

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La noticia ha saltado el mismo día en el que Cher ha vuelto a solicitar la tutela de su hijo adulto, Elijah, alegando que "su adicción a las drogas ha afectado gravemente a su salud mental", provocando daños materiales por valor de miles de dólares y una deuda con un traficante de heroína. Según la NBC, la cantante solicitó la tutela financiera la semana pasada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, el mismo tribunal que rechazó una solicitud idéntica hace poco más de dos años.

Actualmente, Elijah se encuentra hospitalizado en un centro psiquiátrico "con el fin de restablecer su capacidad jurídica", antes de los procedimientos penales derivados de dos detenciones distintas en New Hampshire a principios de este año. "Su salud mental se ha deteriorado gravemente, su situación económica es pésima y su adicción a las drogas está en su peor momento», afirmó Cher ya en aquel momento.