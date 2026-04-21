Kate Middleton rinde homenaje a Isabel II recuperando su icónico collar de tres vueltas de perlas, símbolo de su estilo

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La familia real británica ha celebrado una recepción conmemorativa en el Palacio de Buckingham para marcar el centenario del nacimiento de Isabel II, una figura clave en la historia contemporánea del Reino Unido.

Isabel II nació el 21 de abril de 1926 y protagonizó el reinado más largo de la monarquía británica, con 70 años en el trono, hasta su fallecimiento en septiembre de 2022 a los 96 años. Durante ese periodo, fue testigo y protagonista de profundos cambios políticos, sociales y culturales tanto en el Reino Unido como en la Commonwealth.

Su figura se caracterizó por la estabilidad institucional y una notable capacidad de adaptación a distintas etapas históricas, desde la posguerra hasta la era digital, consolidando el papel simbólico de la monarquía.

Actos conmemorativos y nuevo proyecto

La recepción en Buckingham forma parte de una serie de actos conmemorativos impulsados por la familia real para recordar su legado y su servicio público. A estos homenajes se suma el anuncio del Gobierno británico de crear el 'Queen Elizabeth Trust', una organización benéfica independiente destinada a la restauración y mejora de espacios públicos en distintas comunidades del país.

Este nuevo proyecto busca reflejar algunos de los valores asociados al reinado de Isabel II, como el compromiso con la comunidad y el servicio público, dejando una huella duradera más allá de los actos simbólicos.

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Kate Middleton rescata la joya más icónica de Isabel II

Hoy, en el que habría sido el 100 cumpleaños de Isabel II, Reino Unido rinde homenaje a su memoria con distintos actos institucionales. La familia real británica, encabezada por su hijo, Carlos III, se ha reunido en el Museo Británico para recordarla en un acto solemne que pone en valor su legado y su histórica trayectoria al frente de la monarquía.

Aunque en esta primera cita no ha estado presente Kate Middleton, la princesa de Gales sí ha participado en la recepción posterior celebrada en el Palacio de Buckingham. Allí ha querido rendir un discreto pero significativo homenaje a la recordada soberana a través de su estilismo, recuperando una de sus piezas más emblemáticas, el collar de tres vueltas de perlas, una joya estrechamente asociada a la imagen de Isabel II y a su elegancia atemporal.

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Más allá de sus estilismos en tonos a juego, los sombreros a juego, su característico bolso negro o los clásicos zapatos con hebilla, Isabel II convirtió los collares de perlas en uno de los rasgos más reconocibles de su imagen pública. Por eso, recurrir a una de estas piezas en el centenario de su nacimiento supone un gesto cargado de simbolismo.

En esta ocasión, Kate Middleton ha optado por recuperar una joya directamente vinculada al legado de la monarca: el collar de tres vueltas de perlas. Según ha contado el medio 'Hola!' se trata de una pieza compuesta por tres hileras de perlas de gran uniformidad, unidas por un cierre de diamantes, que Isabel II lució en múltiples actos oficiales y retratos a lo largo de su reinado.

Más allá de su valor como joya, este collar terminó adquiriendo un significado propio dentro de la monarquía británica, al representar una estética basada en la discreción, la continuidad y la elegancia sobria que definieron la figura de la reina durante décadas.