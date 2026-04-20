Celia Molina 20 ABR 2026 - 13:58h.

El representante del actor ha confirmado su repentina muerte a la revista 'Variety' y 'Deadline' ha confirmado que murió de un infarto

Tori Spelling reaparece tras su grave accidente de coche junto a sus cuatro hijos: "El que nos atropelló iba a toda velocidad"

Compartir







Los fans de 'Melrose Place', la serie de los años noventa que narraba las intrigas, romances y traiciones de un grupo de jóvenes adultos que vivían en un complejo de apartamentos en West Hollywood, han vuelto a sufrir un duro varapalo. El actor Patrick Muldoon, que interpretaba al malvado Richard Hart en la famosa telenovela de la FOX, ha fallecido de forma repentina a los 57 años, según informó a 'Variety' su representante.

Más tarde, el medio Deadline añadió que el deceso se produjo tras una ataque al corazón. Una muerte del todo inesperada, pues el actor acaba de expresar en sus redes sociales lo contento que estaba por participar como productor en su nuevo proyecto: "Estoy muy emocionado por formar parte de este increíble proyecto, Kockroach, dirigido por Matt Ross y protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz y Alec Baldwin. Se está rodando ahora en Australia", escribió.

Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar, empezando por las de los fans de la serie por la que se dio a conocer en Estados Unidos: 'Save by the bell' (Salvados por la campana). El atractivo actor dio vida Jeff, el dueño del rock bar en el que trabajaba Kelly Kapwoski (Tiffani Thiessen) y que provocó una de las rupturas más sonadas de la famosa sitcom.

"Patrick falleció de un ataque al corazón el 19 de abril de 2026 a la temprana edad de 57 años. Los fans de 'Saved by the Bell' siempre recordarán a Patrick por su papel como Jeff, uno de los villanos más emblemáticos de la televisión de los 90. Patrick contribuyó a que 'Salvados por la campana' se convirtiera en la serie emblemática, emotiva e inolvidable que fue", han escrito desde la página del fan club.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Uno de los villanos más queridos de la televisión americana

En 'Melrose Place', a pesar de su indiscutible belleza, Muldoon también dio vida a uno de los antagonistas de la producción: el personaje que mantuvo una intensa y turbulenta relación amorosa y profesional con Jane Mancini (interpretada por Josie Bissett). Pero, a pesar de no haber sido nunca el héroe de las historias que interpretaba, Patrick era un actor muy querido dentro y fuera de la pantalla, que "siempre mantenía un ambiente distendido durante los rodajes", tal y como han destacado ahora sus amigos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además de trabajar a las órdenes de Aaron Spelling - productor de 'Sensación de Vivir: 90210') Muldoon también hizo un crossover con su hija, Tori Spelling, junto a quien protagonizó la película 'Deadly Pursuits'. La trama seguía a un joven que buscaba a su madre desaparecida y que terminaba vinculándose a una mujer, siendo ambos perseguidos por asesinos vinculados por un oscuro pasado. Un guion muy apropiado para su perfil telenovelesco; un gremio que hoy lamenta su prematura y triste muerte.