La hija de Charlie Sheen y Denise Richards se bautiza: "Me sentía perdida y desesperanzada"

"Cuando estaba en mi peor momento de depresión, hubo un momento en el que me di cuenta de que había tocado fondo. Me sentí tan perdida y desesperanzada , y solo estaba haciendo lo mejor que podía para llegar al día siguiente", comienza diciendo Sheen.

"Jesús me salvó de luchar contra una ansiedad severa y me dio una paz que no tiene sentido. Ahora me encuentro riendo de nuevo, en lugares donde solo había llorado”, continuó Lola.