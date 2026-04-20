Morante de la Puebla ha resultado herido por el cuarto todo de la corrida de este lunes en Sevilla

Morante de la Puebla desata la euforia en La Maestranza: banderillas desde una silla en el ruedo

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Morante de la Puebla ha resultado herido este lunes por la tarde en la Plaza de Toros de la Maestranza tras ser cogido por el cuarto toro del festejo. El toro se le vino encima, un hecho que ocurrió muy rápido, sin que el torero pudiese reaccionar.

Morante ha sufrido una cornada en el glúteo izquierdo además de varios golpes que le han provocado leves contusiones. Aunque en un primer momento no parecía que tuviese un sangrado muy abundante, el torero tuvo que ser evacuado con gesto de dolor en su cara. En concreto, se señalaba con mucho dolor la zona del hombro tras ser volteado por el animal.

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Cuando recibió la cornada en el suelo, el toro le revolcó hasta que fue arrastrado por el suelo. Aunque recibió ayuda dentro del ruego, pudiendo distraer al animal y sacar al profesional fuera del recinto, las heridas han obligado a evacuarle y a recibir asistencia médica.

Herido en el glúteo izquierdo

El diestro sevillano ha sido cogido cuando trataba de fijar con el capote al de Hermanos García Jiménez, que se le ha venido al pecho, arrollándole y, en el intento de huida, hiriéndole aparentemente en el glúteo izquierdo. El torero ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona donde presumiblemente lleva la cornada, con claros gestos de dolor, hasta que las cuadrillas han acudido a su auxilio para llevarlo rápidamente a la enfermería de la plaza, donde está siendo atendido.

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Debido a este percance de Lorante, que había cortado una oreja del toro de abrió la corrida, el festejo ha quedado en un mano a mano entre Talavante, que paseó también un trofeo del segundo, y Tomás Rufo, que fue silenciado, en una tarde en la que el coso sevillano volvió a colgar el lleno de "no hay billetes".