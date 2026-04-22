Celia Molina 22 ABR 2026 - 15:11h.

La hermana de Kim Kardashian ha sido demandada por una exempleada que trabajó hasta 2025 en su casa de Hidden Hills

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Kylie Jenner, uno de los miembros más reconocidos del clan Kardashian, se encuentra en un momento complicado de su vida. Según ha publicado la revista People, la empresaria estadounidense ha sido oficialmente demandada por una exempleada doméstica que trabajó para ella en la residencia de Hidden Hills desde septiembre de 2024 a agosto de 2025.

Si bien, Jenner figura como demandada, el medio aclara que no se ha le ha adjudicado directamente ninguno de los comportamientos vejatorios narrados por la demandante, Angélica Vázquez. Ésta presentó, el pasado viernes 17 de abril una querella contra Kylie y dos empresas, Tri Star Services y Maison Family Services, en la que detalla su relación laboral de casi un año de duración, periodo durante el cual afirma que fue "tratada con hostilidad y exclusión" desde el primer día, según el documento obtenido por People.

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En concreto, Vázquez alega que fue "objeto de acoso grave y generalizado" por parte de sus compañeros de trabajo y de la jefa de limpieza en la residencia de Jenner en Hidden Hills, donde trabajaba. "Se le asignaban habitualmente las tareas más difíciles y desagradables; se la excluía del equipo de limpieza; se la menospreciaba y humillaba públicamente delante de sus compañeros de trabajo debido a su raza, origen nacional y religión; y se la sometía a intimidación y a un trato degradante", afirma la reclamación.

Un supervisor de la casa le tiró perchas a los pies

Angélica, "una mujer salvadoreña y católica practicante", afirma además que se le dirigieron "comentarios discriminatorios y despectivos repetidos" sobre su religión y su situación migratoria, lo que creó un "entorno laboral tóxico y abusivo". Al tiempo, afirma que no se tomó ninguna "medida correctiva", de lo que culpa a Jenner, y que sus "quejas fueron desestimadas, ridiculizadas o ignoradas". También alega que la situación se volvió "violenta" en marzo de 2025, según la denuncia, cuando "un supervisor le lanzó perchas a los pies mientras la reprendía".

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Como consecuencia del supuesto trato recibido, "desarrolló ansiedad, estrés grave y síntomas compatibles con un trastorno por estrés postraumático", y afirma que sufrió "pérdida de ingresos" tras presentar las denuncias. Vázquez se acogió a una baja médica en julio de 2025 y afirma en la denuncia que "no tuvo más remedio que dimitir" al mes siguiente, ya que "las condiciones laborales se habían vuelto intolerables".

Por todo ello, reclama una indemnización por daños punitivos y una indemnización por daños y perjuicios "en forma de salarios impagados, complementos por turnos de comida y descansos, gastos de trabajo no reembolsados, bajas por enfermedad no pagadas y cualquier otra remuneración retenida ilegalmente", según informa la misma revista.