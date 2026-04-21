Celia Molina 21 ABR 2026 - 13:11h.

La cantante ha solicitado desde sus redes sociales que aparezca la vestimenta con la que actuó junto a Sabrina Carpenter

Madonna vuelve al dance con 'Confessions on a dancefloor Part II': así fue el disco original que reinventó su carrera y el género

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En el segundo fin de semana del Festival de Coachella, que se celebró del 17 al 19 de abril, Sabrina Carpenter dio una auténtica sorpresa en el escenario. La cantante apareció ante su público con la mismísima Madonna, con la que no sólo compartió micrófono, sino también estilismo. Un dueto completamente inesperado que provocó la envidia de los fans que ya acudieron al concierto el fin de semana anterior y que no fueron testigos de este hito de la música.

Ambas mujeres, que mantienen una diferencia de edad de más de cuarenta años, desataron la locura en el desierto de Indio, California, al cantar, cogidas de la mano, temas tan míticos de la 'Reina del Pop' como 'Vogue' o 'Like a Prayer', su gran éxito de 1989. Las dos cantantes aprovecharon también para presentar su nueva colaboración, 'I Feel Love', una canción inédita que formará parte del próximo álbum de Madonna, titulado "Confessions II".

Madonna y Sabrina también hicieron 'match' en estilo

La simbiosis entre Madonna y Sabrina Carpenter se notó también en su look, pues las dos lucieron un corpiño ajustado, en diferente color. Mientras la joven eligió un modelo en tonos blancos, la diva de la música pop optó por un corsé violeta con encajes, que iba a juego sus guantes y sus medias moradas y que combinó con unas botas altas de color negro. Un conjunto llamativo que, ahora, también se ha hecho noticia por haber desaparecido tras la memorable actuación.

"Sigo en las nubes desde el viernes por la noche en Coachella. Gracias a Sabrina y a todos los que hicieron posible que 'Confessions II' volviera al lugar donde empezó: ¡fue una experiencia increíble! ¡Un momento histórico que nunca olvidaré! Me siento tan libre", dijo la mítica cantante, antes de comentar lo que ocurrió después del concierto.

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"Las prensas retro que usé han desaparecido"

Según ha publicado la propia Madonna en sus redes sociales, todo el modelito le ha sido sustraído y ha solicitado que se lo devuelvan porque, además de ser uno de sus favoritos, también forma parte de su historia, pues lo tiene desde el año 2006:

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"Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas. No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron", ha dicho en un storie. "Ofrezco una recompensa por su devolución", sentencia, aportando los datos para contactar con su equipo.

Mientras la ayudan a resolver este problema, sus fans esperan ansiosos a que se publique su nuevo álbum, la segunda parte de 'Confessions', a principios del próximo mes de julio. 21 años después de este exitoso trabajo, el nuevo disco tiene prevista su publicación el día 3, a través de Warner Music y cuenta con la producción de DJ Stuart Price, quien ya estuvo presente en el álbum de estudio de la cantante de 2005.