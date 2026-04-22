Celia Molina Madrid, 22 ABR 2026 - 10:40h.

La actriz ha sido fotografiada entrando y saliendo de su piso en Madrid, donde estaría conviviendo con su hijo mayor, Orson Jr.

La actriz Paz Vega y Orson Salazar ponen fin a su matrimonio tras 25 años juntos

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Pocos días después de que la prensa se hiciera eco de los enigmáticos mensajes que Paz Vega ha estado publicando en sus redes sociales, su oficina de representación confirmó que la actriz se ha separado de su marido, el empresario Orson Salazar. El matrimonio, que había cumplido su 25º aniversario el pasado mes de marzo, ha decidido tomar caminos separados, no sólo por el "desgaste de la pareja", sino por una serie de "problemas económicos", según apuntó el periodista Diego Reinares en el programa 'Fiesta'.

"Es una ruptura muy dolorosa para la actriz, envuelta en unas circunstancias que podemos dar midiendo mucho las palabras. Eran un tándem no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Orson construyó su vida en torno a ella, era su representante. Me hablan de una profunda tristeza y de una profunda decepción, no solo en el ámbito de lo personal, sino también de lo económico y de los negocios que tenían en común", dijo el colaborador.

"Según me cuentan, Paz Vega ha perdido la confianza en su marido, una persona a la que había otorgado muchos poderes económicos porque tenían negocios en común, pero también el poder de llevar su carrera a lo largo de todos estos años", concluyó.

Paz, con semblante serio por las calles de Madrid

Una tristeza que ha podido percibirse en las primeras fotografías que le han tomado tras la confirmación de su separación, saliendo y entrando de su piso de Madrid, en el que estaría ahora conviviendo con su hijo mayor, Orson Jr. Junto a su marido, la actriz tuvo tres hijos: Orson, Ava y Lenon - todos ya adultos o adolescentes - y, según ha publicado ella misma en sus redes sociales, son ahora su mayor "refugio".

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Tras confirmarse su divorcio, Paz Vega publicó un storie en el que mostraba una foto de sus pequeños y el libro de Agustín Gómez 'Ana no', cuya adaptación cinematográfica va a dirigir ella misma, como parte de su nueva faceta como cineasta. Según su agencia de representación, la intérprete se va a "concentrar en su trabajo" en este momento tan complicado de su vida.

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"Mi refugio..."

Esta publicación es mucho más tranquilizadora que las que la protagonista de 'Lucía y el sexo' ha estado haciendo en los últimos días. Entre sus fans, saltaron todas las alarmas al ver que había publicado una foto suya con los ojos tachados con un rayón negro y un texto que decía: "Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo... Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser...", unas palabras que, ahora, se entienden mucho mejor.

En el mismo tono, también escribió: "Ni mi cuerpo agarrotado, ni mis pensamientos grises, podían hacer nada por salir de una tristeza que me abrazaba fuerte y me dejaba sin aire...", y, aunque la intérprete se ha expresado públicamente de esta forma tan poética, ha asegurado que no va a hacer "más declaraciones" y ha pedido respeto para llevar su separación en la más absoluta privacidad.