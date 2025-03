Timothée Chalamet se ha quedado sin Premio Oscar en esta 97ª edición de los galardones más prestigiosos del cine internacional. Adrien Brody se ha alzado como Mejor Actor por 'The Brutalist', dejando así al protagonista de 'A Complete Unknown' fuera de juego.

Pese a su noche truncada , el joven actor ha sido uno de los intérpretes que más se ha hecho notar en la alfombra roja de los Oscar 2025 gracias a su espectacular estilismo . Lejos de seguir el patrón de la mayoría de los rostros masculinos decantándose por el color negro y anclarse en lo sobrio, ha apostado por diferenciarse del resto con un llamativo total look amarillo.

El intérprete ha demostrado que no es supersticioso, y ha decidido restarle importancia a si este color da o no mala suerte y jugar con el mismo en una prestigiosa alfombra roja de la talla de los Oscar, proclamándose vencedor en cuanto a looks masculinos se refiere.